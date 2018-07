Ministerstvo vnitra začne vydávat pravidelné čtvrtletní zprávy o migraci

ato souhrnná zpráva bude obsahovat informace o vývoji v oblasti legální migrace, mezinárodní ochrany a nelegální migrace na území ČR a vývoji na hlavních migračních trasách do Evropy. Informace jsou doplněné o základní statistické údaje.

Situace v České republice je v současné době stabilní, zvyšují se zejména počty cizinců, kteří do ČR přicházejí pracovat. Co se týče vývoje na migračních trasách, počty osob, které do Evropy nelegálně přicházejí, klesly na úroveň roku 2012, tedy na období před migrační krizí.

Vývoj nelegální migrace na hlavních migračních trasách v letech 2012–2018



Všechny zveřejněné čtvrtletní zprávy o migraci najdete zde.

autor: Tisková zpráva