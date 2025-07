Kartous radí „zakročit proti lůze“. Bazalová v šoku, co vypadlo po blackoutu

Páteční blackout v Česku se stále propírá na sociálních sítích. Lidé diskutují o příčinách. Událost se však také stala důvodem názorových střetů.

„Tak už i my máme svůj vlastní blackout! Ať žije Green Deal a obnovitelné zdroje energie!“ zmínil ironicky předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 17030 lidí

Novinářka, bývalá členka rady ČTK Angelika Bazalová na jeho příspěvek reagovala: „Všimněte si toho slovníku – paraziti, lůza, kognitivně slabší část společnosti, toxické prostředí… Když něco lepší lidi jako Bohumil Kartous neudělají, demokracie imploduje. Kartous radí proti lůze zakročit. Je to šílené a zase to připomíná pandemii. Oni jsou nepoučitelní. Chtějí zrušit demokracii, aby zlí dezoláti nezrušili demokracii. A i když se vzápětí ukáže, že to byli oni, kdo byl úplně mimo, stejně jedou dál.“

A pokračovala: „S pandemií je to už úplně zjevné, kdo měl pravdu. Pokud jde o ten výpadek... asi to není jen tak, že spadl fázový vodič. A příčina se bude asi ještě pár dní hledat. Ale diskutovat o ní není špatně. Ve Španělsku se příčina hledala několik týdnů. I u nás jsem už na odborných fórech zaznamenala vzrušené výměny názorů, ale energetici si tam nenadávali do parazitů. Ten problém je evidentně složitější a s OZE (obnovitelné zdroje energie) to podle všeho souvislost má. Když už ne přímou (to si netroufám říct), tak aspoň nepřímou. Třeba tu, že peníze, které bychom měli posílat na modernizaci a bezpečnost přenosové soustavy valíme do ochrany proti nárazům OZE z Německa.“

Prostředky na energetiku a energetickou bezpečnost celé roky chodí jinam

Dále cituje z příspěvku autora publikujícího pod přezdívkou Ignatius J. Reilly: „A ano, souvisí to i s OZE. Dráty, které spadly, vedou z Hradce u Kadaně, kde stojí trafo, které si ČR musela za 1,5 mld. vybudovat, aby chránila naši síť před přetoky OZE z Německa. Ta V411 vede právě od toho trafa v Hradci k další rozvodně do Výškova (mezi Louny a Mostem) a ČEPS žádá už od roku 2016 o rekonstrukci tohoto páteřního vedení, aby nespadlo. A dnes spadlo. Že prostředky na energetiku a energetickou bezpečnost celé roky šly a chodí jinam než do základních pilířů bezpečnosti přenosové soustavy této země, to je nabíledni. S OZE souvisí to, že pokud v Německu svítí či fouká, tak ČR (respektive naše přenosová soustava) slouží Německu (a Polsku) jako tranzitní k tomu, aby se zbavovali svých přebytků ze slunečníků a větrníků (viz přílohy s daty z dnešního dne). Že šlo na V411 opět o (pře)tok OZE z Německa je evidentní…“

Autor ještě uvádí: „My, respektive naše přenosová soustava, jsme kvůli německým OZE tranzitní zemí se všemi nevýhodami, náklady a nestabilitou, které z toho plynou – aniž bychom z toho něco měli. A na zanedbaném V411 se tak dlouho chodilo s německým OZE džbánem pro vodu, až se dnes ucho utrhlo.“