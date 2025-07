Schillerová (ANO): Učitelům přeji pevné nervy

Vážení přátelé, na koho se zapomíná nejsnadněji o prázdninách? No přeci na učitele. U vody, na táborech, doma u počítačů děti slastně vypínají hlavy a spousta z nich o svých kantorech dva měsíce nepřemýšlí. To ale není nic oproti Fialově vládě, která o učitelích nepřemýšlí už 42 měsíců v kuse. Prázdniny neprázdniny.

Když jsme panu profesorovi politologie předávali vládu, měli učitelé 125 procent průměrné mzdy a mířili ke 130 procentům. Za rok Fialovy vlády jim to kleslo na 116, pak na 109 a letos na 108 procent. Ekonomové říkají, že pokud se Fialova vláda udrží u moci, spadne příští rok učitelům mzda dokonce na 102 procent. A k tomu si připočtěte Fialovu inflaci, která zdražila život o třetinu úplně všem.

„Učitelé na dně,“ píše CNN Prima NEWS s tím, že se učitelé dostali do stejného marasmu, z jakého jsme je tahali od roku 2014, poté, co jsme převzali zemi po ODS. A je to tady znova. Stačily necelé čtyři roky pod ODS a STAN a z učitelů už jsou zase nedůležité, otravné položky státního rozpočtu.

„Garantujeme 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy,“ hlásalo programové prohlášení Fialovy vlády v roce 2022. Vidíte to slovo? GARANTUJEME. Takový výraz se má vytasit jedině tehdy, když jste ochotní udělat naprosto cokoli, abyste svůj slib dodrželi.

Dnes Fialův ministr školství Bek akorát krčí rameny. „Byl to špatný slib,“ říká redaktorům Novinek, když se ho na něj zeptají. „Museli bychom vzít peníze na úkor něčeho jiného.“ To je vysvětlení pana Beka ze STAN, proč se učitelé můžou jít klouzat.

A já se ptám, na úkor čeho, pane docente? Vždyť vaše vláda mohla klidně dát na vyšší platy učitelů 10 miliard. Jenže těch 10 miliard jste místo toho poslali jako mimořádnou splátku stíhaček F-35. Tu splátku, kterou po vás nikdo nechtěl. Kdyby Fialova vláda nenakupovala vojenskou techniku zbytečně draze a naprosto nesmyslně, pište si, přátelé, že by na platy učitelů bylo dost.

Ale podívejte se, jak s našimi společnými penězi tahle vláda zachází. Ke konci minulého roku už vyplatila 71 miliard korun zbrojařům na zálohách. Jen proto, aby se mohla chlubit, kolik procent rozpočtu dává do armády. Platí dopředu úplně zbytečně peníze, které jsou potřeba teď a tady, aby naše země nestrádala. 71 tisíc milionů korun českých z Vašich daní naprosto neefektivně vynaložených.

Jestli to takhle půjde dál, začnou za chvíli učitelé využívat prázdniny nikoli k oddechu a dovolené, ale k přivýdělku na brigádách. Já ale věřím, že to tak dál nepůjde. Že to prostě lidé nedovolí. Vláda, která nesplní něco, co ve svém prohlášení GARANTUJE, si nezaslouží pokračovat.

Vám, přátelé, přeji hezký víkend i celé prázdniny. A učitelům k tomu přeji pevné nervy. Bude líp, uvidíte.