Rozvoral (SPD): Dostupné bydlení pro mladé rodiny

Mladí lidé dnes čelí realitě, kdy se vlastní bydlení stává nedostupným snem a osamostatnění je pro mnohé prakticky nemožné. Výsledkem je, že mnozí mladí lidé ve věku 25 až 35 let zůstávají bydlet u rodičů, protože nemají jinou možnost. Tento vývoj je důsledkem nečinnosti a špatných rozhodnutí vládní garnitury, která místo pomoci mladým lidem hájí zájmy nadnárodních korporací a developerů.

Hnutí SPD dlouhodobě varuje před tímto nebezpečným vývojem. Bydlení není luxus, ale základní lidská potřeba a právo každého slušného občana. Náš program proto jednoznačně podporuje výstavbu cenově dostupných obecních a družstevních bytů. Mladé rodiny musí dostat reálnou šanci na život ve vlastním, a ne být celý život otroky bankovních úvěrů s přemrštěnými úroky nebo platit nájmy v bytech, které vlastní zahraniční fondy či anonymní spekulanti.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 16530 lidí

Současná realita je taková, že v centrech měst mizí byty z trhu, protože je blokují krátkodobé pronájmy. Mladý pár s běžným příjmem si dnes těžko může dovolit pořídit dvoupokojový byt, aniž by se zadlužil na 30 let. A to vše v situaci, kdy se stát zbavuje pozemků, zanedbává obecní výstavbu a místo podpory vlastních občanů řeší cizí zájmy nebo nalévá peníze do nesmyslných projektů, jako jsou opatření vycházející z Green Dealu EU. To není normální.

Hnutí SPD má jasné řešení. Chceme, aby mladé rodiny měly k dispozici startovací půjčky s nízkým nebo nulovým úrokem, garantované státem. Požadujeme zrychlit stavební řízení, odstranit byrokratické překážky a umožnit obcím rychleji stavět nové byty. Podporujeme družstevní bydlení, které je osvědčeným způsobem, jak získat střechu nad hlavou bez extrémních nákladů.

Mladí lidé, kteří si chtějí pořídit byt nebo dům, zakládat rodiny a vychovávat děti, si zaslouží od státu plnou podporu – ne byrokratické překážky. K tomu je ale nutná zásadní změna směřování v této oblasti. Potřebujeme politiku, která nebude nahrávat spekulantům a developerské lobby, ale bude chránit slušné lidi. Pro mladé rodiny jsme jako první připravili soubor motivačních finančních pobídek a daňových úlev, které výrazně usnadní cestu k vlastnímu bydlení. Více informací o projektu: „Rodina na prvním místě“ najdete na našich webových stránkách.

Hnutí SPD říká jasně: bydlení pro mladé je priorita! Nechceme, aby naše děti a vnoučata žily v podnájmech, zatímco cizinci budou skupovat nemovitosti jako investici. Nechceme, aby se mladá česká rodina musela zadlužit na celý život jen kvůli tomu, že chce střechu nad hlavou. Ke změnám není potřeba nic víc než politická vůle a odvaha postavit se systému, který parazituje na vlastních občanech.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

