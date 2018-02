Ministerstvo zahraničních věcí: Silné zemětřesení udeřilo na Tchaj-wanu

V současné chvíli létají do Hualienu pouze aerolinky Uni Air a Mandarin Airlines. Uni Air nabízí dva zpáteční lety z Tchaj-peje denně a tři lety z Tchaj-chungu týdně, Mandarin Airlines nabízí denně let z Kaohsiungu. Úřad pro civilní letectví (CAA) jedná s místními leteckými společnostmi o možnosti speciálních letů, které by lidem pomohly dostat se z a do oblasti.

Zůstávají zavřené některé silnice, Hualien Bridge na silnici č.11, který byl zemětřesením poničen, je sjízdný pouze v určitých intervalech, doprava je řízena. Také silnice č. 8 je v tuto chvíli ještě uzavřena mezi 172. a 176. kilometrem. Aktuální dopravní informace naleznete na stránkách provozovaných Ministerstvem dopravy (ZDE) a v systému informujícím o aktuální situaci na silnicích při přírodních neštěstích (ZDE).

Doporučujeme všem před případnou cestou do Hualienu ověřit si aktuální podmínky a dbát pokynů složek záchranného systému.

V oblasti stále může docházek k následným otřesům, aktuální informace naleznete na stránkách tchajwanského meteorologického ústavu (ZDE)

Město Hualien na východním pobřeží Tchaj-wanu zasáhlo silné zemětřesení o síle 6,4 stupňů škály včera, dne 6. února 2018 ve 23:50. Podle dostupných údajů bylo poškozeno minimálně pět budov. Při zemětřesení zemřeli čtyři lidé a dalších 225 bylo zraněno. Mezi lehce zraněnými jsou i dva čeští občané. Dalších 143 osob je stále pohřešováno, pravděpodobně jsou uvězněni v jednom z částečně zřícených hotelů.

Pracovníci české ekonomické a kulturní kanceláře jsou se zraněnými Čechy v kontaktu a zajišťují potřebnou konzulární asistenci. O vývoji situace budeme dále informovat.

autor: PV