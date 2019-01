Ministerstvo zemědělství schválilo a zveřejnilo Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2019

Celkem je na dotační programy vyčleněná částka 3,8 miliardy korun. Podpory směřují zejména do živočišné výroby (2,7 miliardy korun), do rostlinné výroby (351 milionů), do potravinářství (576 milionů) a na ostatní aktivity v rámci agropotravinářského komplexu (188 milionů). Cílem programů je podpora agrárního sektoru, udržování výrobního potenciálu zemědělství a rozvoj venkova. Konkrétně například na welfare zvířat, proti nákazám v hospodářských chovech, na agroenvironmentální opatření, zlepšení genetického potenciálu zvířat, včelařství nebo ozdravování polních plodin.

Struktura podpory pro rok 2019 navazuje na programy z předešlých let. Podrobnosti k rozvržení národních dotací najdete v naší tiskové zprávě ZDE.

Zásady jsou na webu MZe zveřejněny ZDE.

autor: Tisková zpráva