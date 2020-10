Ministerstvo životního prostředí: Dotační výzva se právě otevřela

reklama

Sítě BiodivERsA a Water JPI otevírají mezinárodní výzvu BiodivRestore Call 2020, jejímž cílem je podpora projektů ochrany a obnovy poškozených ekosystémů (včetně vodních) a jejich biologické rozmanitosti. Předmětem výzkumu jsou především sladkovodní ekosystémy včetně mokřadů, ale také suchozemská a mořská prostředí. Výzva se oetvírá 5. října, lhůta na podání předběžných návrhů projektů běží do 7. prosince 2020.

Podmínky pro uchazeče z České republiky vychází z programu Technologické agentury České republiky (TA ČR) a Ministerstva životního prostředí „Prostředí pro život“, ze kterého budou úspěšné projekty financovány. Uchazečem z České republiky mohou být jak výzkumné organizace, tak soukromé podniky.

Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu pro české subjekty mezinárodních projektů je 300 000 €, z toho maximálně 150 000 € na jeden projekt. Nejvyšší povolená podpora pro českou stranu je 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Výzva se bude věnovat těmto tematickým oblastem:

Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions

Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration

Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

BiodivRestore Call 2020 je tzv. ERA-NET cofundová výzva, která se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí (seznam níže).

Pro zapojení do výzvy BiodivRestore Call 2020 uchazeči musí:

vytvořit mezinárodní výzkumné konsorcium – partneři nejméně ze 3 zapojených zemí (z čehož alespoň dvě jsou členské či přidružené země EU),

navrhnout téma společného projektu,

zvolit koordinátora projektu,

společně podat projekt do mezinárodního systému,

poslat TA ČR povinné přílohy českého uchazeče ve stejné lhůtě jako je termín pro podání pre-proposals – ID datové schránky: afth9xp

Pro případné hledání partnerů mohou zájemci využít:

BiodivRestore Partner Search Tool

LinkedIn Water JPI Researches Forum

TA ČR partnering tool (připravuje se)

Termíny výzvy a seznam zapojených zemí se ještě mohou změnit, proto sledujte webové stránky tacr.cz, biodiversa.org nebo waterjpi.eu.

Seznam zapojených zemí:

Belgie, Brazílie*, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maroko, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Tunisko a Turecko.

* jen některé státy, jejichž seznam bude doplněn později

