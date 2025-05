Moravskoslezský kraj: Dopravní soutěž pro mladé cyklisty

Vítězové okresních kol bojovali v krajském kole ve čtvrtek a v pátek 22. a 23. května o postup do celostátního finále. Kromě jízdy po dopravním hřišti sbírali body i v jízdě zručnosti, museli prokázat také své znalosti zásad poskytování první pomoci.

„Silnice jsou čím dál rušnější, doprava hustější a auta rychlejší. Doprava hlavně ve větších městech mívá svá úskalí, a proto je určitě na místě, aby si děti co nejdříve začaly osvojovat bezpečnou jízdu a zásady silničního provozu. Takové soutěže jsou skvělou a nejúčinnější formou dopravní výchovy. Děti si přímo v praxi, sice ne za volantem, ale v sedle svých kol, ověří a zdokonalí své znalosti dopravních předpisů. Mají příležitost řešit reálné situace, které je jako účastníky silničního provozu mohou potkat,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka a doplnil, že součástí soutěže je kromě jízdy na dopravním hřišti také jízda zručnosti a zkouška v poskytování první pomoci. „Účastníky soutěže čeká pokaždé také test z pravidel provozu na pozemních komunikacích a takzvaný labyrint, kdy děti zakreslují řešení různých dopravních situací z pohledu cyklisty. Jsem přesvědčený, že pro mnohé pak budou teoretické zkoušky v autoškole mnohem snazší než pro ostatní,“ řekl náměstek hejtmana Radek Podstawka.

Dopravní soutěž vyhlašuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s krajskými koordinátory BESIP. Okrsková, okresní kola a krajské kolo každoročně finančně zajišťuje Moravskoslezský kraj, který se prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podílí i na samotné organizaci krajského finále. Čtyřčlenná družstva soutěží ve dvou kategoriích rozdělených podle věku, 10 až 12 let je mladší kategorie, ve starší mají soutěžící 12 až 16 let. V každém družstvu musí být dva chlapci a dvě dívky. Vítězná družstva obou kategorií postupují do celorepublikového finále, které se letos bude konat v kraji Vysočina ve Žďáru nad Sázavou, a to ve dnech 17. do 19. června. Ti nejlepší pak postoupí do vrcholného mezinárodního kola.

Vítězové krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů:

I.kategorie – mladší žáci

1. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad

2. Základní škola Opava, Vrchní

3. Základní škola a mateřská škola Čs. armády, Bohumín

II.kategorie – starší žáci

1. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad

2. Základní škola Opava, Boženy Němcové

3. Základní škola a mateřská škola Čs. armády, Bohumín

Nejlepší soutěžící:

I. kategorie: Anežka Macháčová ze Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad

II.kategorie: Nella Segečová ze Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad