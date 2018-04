Moravskoslezský kraj: „Hodinového vnuka“ chtějí další města a obce

Studenti, kteří se stávají na hodinu denně vnukem či vnučkou neznámého staršího člověka, tak vnášejí energii, závan mládí a osvěžení do životů těch, kteří by jinak na sklonku života zůstali sami. Středoškoláci zas mají skvělou příležitost poučit se z povídání se seniory, získat životní zkušenosti.

Jako první v republice se hodinovými vnučkami a vnuky stali studenti dvou bohumínských středních škol - Gymnázia Františka Živného a Střední školy Bohumín. Seniory začali navštěvovat už v roce 2015. Letos jich do tří domovů pro seniory v Bohumíně chodí dvanáct a s nimi i jedenáct žen z tamního klubu seniorů. Z Bohumína se projekt rozšířil do Ostravy. Hodinovými vnuky se stalo deset studentů Matičního gymnázia, kteří docházejí do Domova Slunečnice Ostrava v Ostravě-Porubě a společně tráví čas rovněž s obyvateli DPS v Ostravě-Zábřehu.

„Letos se k projektu připojila další střední škola - Bezpečnostně právní akademie z Ostravy. Její studenti nám budou mimo jiné pomáhat v klubech seniorů s osvětou a přednáškami na téma bezpečnost seniorů,“ upozornil autor a koordinátor projektu Ivan Sekanina.

Záštitu nad originálním projektem převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Studentům a vedení jejich škol patří velký dík. Hodinový vnuk představuje báječné, a přitom naprosto přirozené mezigenerační propojení. Obě generace si ze společného setkávání jistě něco odnesou. Pro studenty je to výborná zkušenost pro celý život, a navíc jsou inspirací a příkladem pro své vrstevníky,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák.

Projekt ocenil i náměstek hejtmana pro sociální záležitosti Jiří Navrátil. „Přínos, který má projekt Hodinový vnuk pro seniory je ohromný. To je bez debat. Ale není to pomoc jednostranná. Středoškoláci mají skvělou příležitost se z povídání se seniory dovídat příběhy z naší historie. Žádné sebelepší učebnici se nevyrovnají konkrétní zážitky lidí, kteří zažili světovou válku nebo okupaci v srpnu 1968. Jsem tedy rád, že kraj tento projekt podpořil a věřím, že spolupráce bude pokračovat i dál,“ míní náměstek hejtmana Jiří Navrátil.

Hodinoví vnuci mají také své patrony. Českou reprezentantka v plavání, olympioničku Barboru Závadovou a zpěváka Bena Cristovaa, ke kterým letos přibyla také zpěvačka Markéta Konvičková. „Se svou prababičkou jsem měla velice blízký vztah a naše společné chvilky nás vzájemně velice obohacovaly. Aktivita Hodinový vnuk má svůj smysl a hluboké poslání, které přináší pozitiva oběma generacím. Jsem ráda, že letos u toho mohu být i já,“ říká Markéta Konvičková.

Z Moravskoslezského kraje se mezigenerační projekt rozšířil do Prahy 8 a Prahy 3, kde se Hodinovými vnuky a vnučkami stali studenti zatím čtyř středních škol. Zájem o zavedení projektu mají například v Brně i v dalších městech naší republiky.

autor: Tisková zpráva