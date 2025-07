Královéhradecký kraj v září spustí systém na proplácení zvýhodněných jízdenek

Cílem je zvýšení dostupnosti veřejné dopravy pro děti, studenty a seniory, kteří od 1. července dosáhnou na nižší cenu vícedenních jízdenek o celkem 75 %. Žádosti o proplácení jízdného začne kraj přijímat v září letošního roku skrze webový formulář.

„Veřejná doprava je pro nás důležitým prostředkem pro zajištění dostupnosti celého regionu. Rozhodli jsme se proto cílit pomoc tam, kde je nejvíce potřeba – k dětem, studentům a seniorům, kteří byli zasaženi změnami v dříve nastaveném systému slev na jízdném. Nyní budou tito cestující moci využít finanční podporu kraje a dosáhnou tak znovu na vícedenní jízdenky o 75 % levněji. Věřím, že tuto pomoc využijí především ti, kteří ji nejvíce potřebují,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta.

Cestující z vybraných skupin (děti a mládež 6–18 let, studenti 18–26 let, senioři nad 65 let) budou moci od září požádat o finanční dar ve výši 25 % z plné ceny vícedenní relační jízdenky IREDO (7, 30 nebo 90 dní). S již fungující slevou jízdného ve výši 50 % tak cestující získají celkem 75% zvýhodnění z plné ceny. Podpora se týká jízdenek zakoupených pro cesty v rámci nebo z/do Královéhradeckého kraje v období od 1. 7. do 31. 12. 2025.

„Vedle podpory ekonomicky zranitelných skupin obyvatel je cílem zvýhodněného jízdného také motivovat tyto cestující k využívání Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje namísto individuální jízdy osobním automobilem. Chceme také zvýšit atraktivitu a povědomí o výhodnosti integrovaného tarifu IREDO a jeho vícedenních jízdenek. V neposlední řadě je naší snahou podpořit udržitelnou mobilitu a snížení emisí CO 2 ,“ doplnil první náměstek pro dopravu Jan Jarolím s tím, že celý systém kraj podrobí analýze a rozhodne o jeho dalším pokračování.

Současný odhad nákladů na projekt zvýhodněného jízdného činí 12 milionů korun, přičemž s touto částkou již počítá rozpočet kraje pro rok 2026. Proplácení jízdného bude administrovat krajský odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací ve spolupráci se společností OREDO.

Jak bude proplácení jízdenek fungovat?

Podání žádosti bude možné pouze elektronicky skrze formulář na webu Královéhradeckého kraje ZDE, a to od 1. 9. 2025 do 31. 1. 2026. Spuštění příjmu žádostí kraj oznámí předem na svém webu.

K ověření bude nutná Identita občana (např. bankovní identita, eObčanka apod.). Do formuláře žadatel vyplní své osobní údaje, číslo karty IREDO, případně přihlašovací údaje pro mobilní aplikaci IREDO a také číslo svého bankovního účtu.

U osob mladších 18 let bude žádost podávat jeho zákonný zástupce.

Podmínkou pro proplacení není trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji.

Finanční dar bude následně cestujícím vyplacen jednorázově a bezhotovostně na základě jejich žádosti, která bude zároveň sloužit jako návrh darovací smlouvy. Vyplacení daru proběhne nejpozději do 30. 4. 2026.

Veškeré informace cestující naleznou na webu kraje ZDE nebo na portálu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje ZDE.

