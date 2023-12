Moravskoslezský kraj: Mladí filmaři na Osoblažsku natáčí film Mord

reklama

„Natáčení filmu Mord podpořil Moravskoslezský kraj jedním a půl milionem korun, a to v rámci našeho dotačního titulu na podporu audiovizuální tvorby. Režisér i kameraman pocházejí z našeho kraje a velmi mě těší, že si pro svůj celovečerní debut vybrali právě lokace v našem regionu. Chceme náš kraj propagovat nejen v oblasti cestovního ruchu, sportu nebo kultury, filmařina je další oblast, která na náš region může výrazně upozornit, navíc má pozitivní dopad na místní ekonomiku,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a připomněl, že kraj už v minulosti podpořil produkce desítek filmů, které na území regionu vznikaly. „Audiovizuální tvorbu chceme podporovat i v dalších letech. Takzvané filmové vouchery budou čerpat finance z jedné z výzev Operačního programu Spravedlivá transformace, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Připravujeme žádost, abychom v příštích čtyřech letech mohli filmaře podpořit souhrnně padesáti miliony korun. Věřím, že budeme úspěšní, a že v našem kraji budou vznikat další zajímavé snímky,“ dodal náměstek hejtmana kraje Lukáš Curylo.

Mord vypráví rodinný příběh, který se během jednoho dne odehrává na pozadí tradiční rodinné zabijačky prasete. „Na minimalistické ploše jednoho rituálu a jednoho severomoravského stavení rozkrývá skryté konflikty, slabosti i hrdinství členů jedné české rodiny. Zabijačka je zde katalyzátorem potlačovaných emocí i dějištěm prozření. Děj filmu byl už od jeho raných začátku zasazen do Osoblažska, jelikož scénář vznikal také na základě historek a vzpomínek ze zabíjaček, které se odehrávaly v rodinném kruhu. Film se tak inspiruje skutečností a vzdává tím hold nejen místní specifické krajině, ale i povaze zdejších lidí, která mi je velice blízká,“ popsal režisér Adam Martinec, krnovský rodák a držitel Českého lva.

Ve snímku se objevují převážně neherci. „Hlavní kouzlo spočívá v naprosto specifickém způsobu, jakým oživují původní scénář. Neherci vycházejí z vlastní životní zkušenosti a reagují pouze tak, jak je jim to vlastní. Samotný film to tedy přibližuje životu, a to je něco, o co se neskromně pokoušíme. Žádná úskalí v tom skryta nejsou, jen byl asi pro všechny neprofesionální herce trochu šok, jak zdlouhavé natáčení může být,“ řekl producent Breathless Films Matěj Paclík.

Česká distribuční premiéra filmu Mord je naplánovaná na podzim roku 2024. Filmaři ale mají v plánu na různých místech v celém kraji zorganizovat předpremiéry filmu ještě před slavnostní kinodistribuční premiérou.

Podrobnosti o vyhlášené výzvě na podporu audiovizuální tvorby v Moravskoslezském kraji prostřednictvím filmových voucherů najdete na stránkách Operačního programu Spravedlivá transformace.

Psali jsme: Opava: Město bude v roce 2024 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem Bohumín sjednocuje seniorské slevy, navýší příspěvek Kopřivnice: O Vánocích začne jezdit skibus Beskydy Frýdek-Místek: Město má rozpočet na rok 2024

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE