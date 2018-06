Moravskoslezský kraj: Stonava má další ocenění

„Za posledních dvacet let jsme Stonavu opět posunuli mnoho kroků dopředu, a to ve všech směrech. Jedná se nejen o finanční investice do života obce, obnovu spolkového života, ale také organizační zlepšení. Bylo opět na čase, abychom se nechali ohodnotit nezávislou hodnoticí komisi,“ vysvětlil starosta Stonavy Ondřej Feber, proč se po 18 letech do soutěže opět přihlásili. Stonava již totiž jednou – v roce 2000 – vyhrála krajské kolo a získala zlatou stuhu.

Ondřej Feber je jedním z nejdéle sloužících starostů regionu. Obci, kdysi komunistickou vládou odsouzené k zániku kvůli plánované obří koksovně a poddolování, dokázal vrátit život. Pod jeho vedením se obnovila činnost některých spolků, například Sboru dobrovolných hasičů, opravily školy, obec má i soukromou ochrannou službu. Jako jedna z mála vesnic má nejen sportovní stadion, ale i multifukční krytou halu. Feber dokázal využít polohu obce a získávat četné dotace, zároveň jednání s OKD omezovat nešetrné plenivé poddolování.

„Ve Stonavě žiji celý život a starostuji ji 28 let. Ocenění je pro mne velkým zadostiučiněním za úsilí o zajištění důstojného života našich občanů na poli bydlení, životního prostředí, kultury a sportu, či spolkové činnosti a ostatních potřeb, stejně jako budování pospolitosti. Tato satisfakce mne opět nakopla a dodala mi optimistické myšlení při plnění nových cílů,“ doplnil Feber.

autor: Tisková zpráva