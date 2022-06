Moravskoslezský kraj: V pohornické krajině vznikají první prototypy udržitelného mobiliáře

reklama

Klíčovou součástí rozvoje pohornické krajiny je vytvoření vhodné infrastruktury, která by měla zatraktivnit místo pro návštěvníky a investory. Minulý rok se v rámci programu POHO 2030 uskutečnil kreativní workshop s názvem POHO 3C, jehož výstupem bylo několik konkrétních návrhů produktů pro mobiliář z nevyužitého materiálu v pohornické krajině. Jednalo se nejčastěji o důlní vozíky a stroje, které s ukončením těžby uhlí ztratily své využití. Cílem bylo vytvořit nový, funkční mobiliář pro města a obce, který bude zároveň odkazovat na historický kontext a zachová i nadále symbol hornictví v dané krajině.

„Program POHO 2030 funguje na principech udržitelnosti a modernizace, zároveň má zachovat historický odkaz pohornické krajiny Karvinska. Proto jsem z využití původních důlních vozíků nadšený. Vozíky přetvořené na lavičky nebo dokonce bar působí designově, a zároveň odkazují na hornickou historii regionu. K dispozici máme zatím jen pár kousků, věřím, že jich bude brzy přibývat. Mobiliář se dá vytvářet i z dalšího nevyužitého materiálu, jako jsou železné trubky či výztuhy. Byla by velká škoda je jen vyhodit, když z nich mohou vznikat lavičky, lehátka, informační tabule nebo dokonce ohniště,” řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

Ze zpracovaných návrhů v současnosti vzniklo několik prototypů, které budou dále sloužit jako ukázka a inspirace pro obce a firmy v pohornické krajině na Karvinsku. Jedná se například o bar či venkovní lavičky z důlních vozíků, které mohou být umístěny na veřejných prostranstvích ve městech a obcích. Lidé můžou na tyto prototypy mobiliáře narazit v rámci POHO zóny na regionálních festivalech jako Colours of Ostrava, na Dnech Karviné nebo na ostravském Festivalu v ulicích.

„POHO2030 budujeme jako silný brand a lidem musí být zároveň jasné, co znamená. Na mobiliář jsme nechtěli jít úplně standartní cestou. To, že lidé narazí na lavičku z důlního vozíku, rozhodně upoutá pozornost a taky řekne, že to místo je něčím výjimečné. Myslím, že se nám to ve spolupráci s kreativními kolegy podařilo. Navíc ne všechno, co ztratilo svou původní funkci, patří do odpadu a udržitelný přístup k POHO 2030 rozhodně patří,“ doplnil člen představenstva společnosti Moravskoslezské Investice a Development Petr Birklen.

Do spolupráce se při realizaci prototypů mobiliáře zapojily i firmy, které se v loňském roce účastnily již zmíněného odborného workshopu POHO 3C.

“Naše firma klade důraz na cirkulární ekonomiku a udržitelnost, a právě z toho důvodu je nám také blízký program POHO 2030. V kreativním zpracování volného a odpadního materiálu, který by v jiném případě ležel na skládkách, jsme viděli dobrou příležitost, a proto jsme se rádi společně s POHO 2030 a ostatními firmami zapojili do tvorby tohoto nového mobiliáře,” uvedl jednatel společnosti Seepoint Marek Konečný.

Do spolupráce se při realizaci prototypů mobiliáře zapojily i firmy, které se v loňském roce účastnily již zmíněného odborného workshopu POHO 3C. IdeaHUB je sdílené vývojové centrum a zapojení do aktivit jako je POHO 2030 je pro nás hezkou výzvou. Náš tým vytvořil design a konstrukci znovuvyužití důlních vozíků, které do budoucna plánujeme vyvinout také jako ostrovní nabíjecí stanici pro mobilní telefony a elektrokola. Takové příležitosti bereme jako ideální prostor pro náš tým, jehož součástí jsou studenti, kteří tak mají možnost kreativní tvorby pro vytváření nových produktů s využitím metodiky Design for X,” doplnil předseda společnosti IdeaHUB Vladimír Dostál.

Na další návrhy mobiliáře, které vznikly v rámci workshopu POHO 3C, se můžete podívat do nového POHO katalogu.

