Moravskoslezský kraj: Zaměstnanci krajského úřadu pustili žilou

Krev nelze uměle vyrobit, a tak jsou pacienti odkázáni pouze na dobrou vůli a společenskou odpovědnost dárců. Každý, komu to dovoluje zdravotní stav, má možnost svou krev darovat a třeba tím zachránit někomu život.

Bez dárců krve se neobejde ani nejvyspělejší medicína. Zaměstnance do nemocnice doprovodil ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza. I on se rozhodl svou krev darovat. „Nikdo nevíme, kdy budeme krev od dobrovolného dárce potřebovat také. Každý člověk dostane za svůj život cizí krev v průměru 5x. To není malé číslo. Nechci nic přivolávat, každému přeji život bez zdravotních komplikací, ale úraz nebo nečekaná nemoc může přijít kdykoliv. Těší mě, že se tolik zaměstnanců úřadu rozhodlo pro tu trošku nepohodlí a udělalo dobrou věc. Bude skvělé, když tato společná akce upozorní na nutnost dobrovolného dárcovství a napomůže tomu, aby se pro tento krok rozhodli i lidé, kteří zatím váhali,“ řekl ředitel úřadu Tomáš Kotyza.

Krev může dobrovolně darovat každý zdravý člověk ve věku 18 až 60 let. U žen platí pro odběr podmínka osobní hmotnosti nad 50 kg, u mužů nad 60 kg. K odběru je nutné s sebou přinést občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Dárce může uplatnit odpočet z daňového základu za každý dobrovolný odběr.

Psali jsme: Moravskoslezský kraj: Vesnicí roku je Úvalno Moravskoslezský kraj: „Chytrá vychytávka“ bude zachraňovat životy Moravskoslezský kraj: Velké dopravní omezení mezi Ostravou a Opavou Moravskoslezský kraj: K návštěvě lákají další dvě nové aplikace

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva