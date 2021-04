NPÚ: Památky se těší na novou sezónu. Kdy začne, není jisté

reklama

"Vzhledem k aktuální pandemické situaci nelze v tuto chvíli spekulovat, kdy bude sezóna zahájena. Jsme připraveni zpřístupnit památkové objekty veřejnosti ihned poté, co to vládní opatření umožní. Předběžně počítáme i s kulturními akcemi. V jakém formátu však budou realizovány, bude záviset na dané situaci", říká ředitel NPÚ v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

JIHOČESKÝ KRAJ

Červená Lhota

Stejně jako v minulých letech i letos navázali na zámku Červená Lhota na restaurování malby v prostorách zámecké jídelny. Fresky z poloviny 17. století jsou dílem Giacoma Tencally a nově odkrytá pole znázorňují postavy a různé architektury. Celý prostor štukového zrcadla je již odkrytý a tak s prvním víkendem, kdy bude zámek otevřený, mohou návštěvníci sami zakusit krásu barokního umění v útulných prostorách zámku.

Český Krumlov

Na zámku Český Krumlov pokračují v těchto dnech v odzimování tras. Probíhá tu intenzivní úklid i ošetřování historického nábytku proti červotoči. Neustávají ani práce na základní evidenci mobiliáře a knih, které se skenují pro případné badatele. Vylepšují se i prohlídkové trasy. Pro běžného turistu těžce postřehnutelné, přesto důležité zásahy navracejí historickým interiérům jejich původní podobu. „Jedná se spíše o kosmetické úpravy, které běžný návštěvník nepostřehne. Přidali jsme historické koberce, k několika obrazům se podařilo dohledat staré rámy, do prádelní komory přidáme malé žehlicí prkno na rukávy. Kompletně se obmění knihy v policích, aby si "odpočinuly". Na konzervovaný hrací stolek jsme nechali vyrobit kopie historických šachových figurek. Celkově jde pouze o doplňování, vylepšování a ladění současné expozice“, vyjmenovává správkyně depozitáře Kateřina Hlavničková. Nezastaví se ani práce na obnově budovy mincovny, v níž vzniká nová zámecká galerie.

Dačice

Letos naposledy budou mít návštěvníci zámku Dačice možnost navštívit během prohlídek část soukromého apartmá posledního mužského příslušníka z rodu Dalbergů Johanna Dalberga. Po dobu obnovy parketových podlah si návštěvníci místo sálů v přízemí mimořádně prohlédnou prostory v jihozápadní části zámku. Ty zahrnují instalovaný depozitář i funkcionalistickou koupelnu z 30. let 20. století, která upoutá svou kobaltově modrou barvou i nadčasovým designem chromových prvků. Podlahy v přízemí zámku budou dokončeny na začátku prázdnin.

Hluboká

V loňském roce správa zámku experimentovala s dětskými prohlídkami, letos budou již pravidelně vypisovat "Prohlídky s paní kněžnou", která je provede reprezentačními pokoji prvního patra zámku. Prohlídky jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi mladšího školního věku. V červenci a v srpnu se na zámku uskuteční několik divadelních a hudebních vystoupení. Po roce se na Hlubokou vrátí úspěšný muzikál Noc na Karlštejně. „Vrcholem letní sezony bude Hradozámecká noc 31. července, během které se na zámeckém nádvoří představí automobily značek, jež vlastnili hlubočtí Schwarzenbergové za první republiky“, láká kastelán Martin Slaba. Chybět nebudou ani prohlídky pro sluchově znevýhodněné návštěvníky v českém znakovém jazyce. Kromě reprezentačních pokojů se nabídka nově rozšíří o prohlídky zámecké kuchyně. Čekání na prohlídku si návštěvníci budou moci zkrátit prohlídkou výstavy o parketářství, která přiblíží toto staré a krásné řemeslo. Výstava bude k vidění v místnosti za pokladnu a bude volně přístupná. Patrně v září se zájemcům představí opravená zámecká vodárna, jejíž rekonstrukce se v těchto dnech dokončuje.

Jindřichův Hradec

Pro rodiny s dětmi ve věku 3 až 8 let přichystali na jindřichohradeckém zámku zbrusu novou dětskou prohlídkovou trasu. Ta je umístěna v prostorách stávající trasy C v přízemí Adamova stavení a její podtitul zní Jindřichův Hradec očima černínských dětí. Malí návštěvníci v doprovodu rodičů si budou moci prohlédnout jedno z dochovaných šlechtických apartmá zámku s jídelnou, ložnicí rodičů, ale také s učebnou a dětským pokojem situovaným do doby první poloviny 19. století. „Při tvorbě této trasy jsme vycházeli hlavně z deníkových a archivních záznamů zachycujících dětství Karla Evžena Černína na přelomu 18. a 19. století a jeho syna Jaromíra“, vysvětluje kastelán Jan Mikeš. Vyprávění doplní i ukázky dobových hraček, ale třeba také učebnice nebo původní kresby černínských dětí. Návštěvníky určitě zaujmou i různé kvízy a úkoly, které budou moci během prohlídek plnit. Speciální zkrácená prohlídka (v délce 30 minut) vyvrcholí návštěvou středověké Černé kuchyně, spojené s legendou o Bílé paní. Zámecká galerie bude od srpna do září hostit výstavu Korunovační klenoty na dosah, která kromě mistrovských replik českých korunovačních klenotů představí formou panelů a různých exponátů i období vlády dvaceti dvou českých panovníků.

Kratochvíle

Významnou investiční akcí, která zlepší provozní podmínky na zámku Kratochvíle, bude stavba nového technického a provozního zázemí. „Za severní ohradní zdí vyrostou během dvou let dva skleníky, které budou sloužit nejenom pro předpěstování a zazimování zeleně, ale i pro uskladnění zahradnické techniky“, těší se kastelán Vojtěch Troup. Stavba, která nenaruší návštěvnický provoz, si vyžádá 30 mil. Kč. Na léto správa zámku chystá třináct divadelních večerů se spolkem Divadelních ochotníků Tyl, kteří nastudovali komedii Carla Goldoniho Sluha dvou pánů, i tradiční Tančírnu pod širým nebem. Milovníci díla dramatika Shakespeara se mohou těšit na další přednášku profesora Martina Hilského, tentokrát na téma Jindřich IV. Zahradní domek Markéta bude po celou sezónu hostit výstavu výtvarných děl scénografa Ondřeje Maška, který je držitelem Českého lva za filmovou scénografii k pohádce Sedmero krkavců.

Landštejn

Ačkoliv je zahájení návštěvnické sezóny zatím v nedohlednu hrad Landštejn je podle slov kastelány Elišky Niederové připraven na otevření. „Natřeli jsme železná zábradlí, opravili odpadkové koše a lavičky. Obnovou prošly i dřevěné stojky s informacemi a zajímavostmi o jednotlivých částech hradu“, vyjmenovává kastelánka Niederová. Po zimní přestávce se rozjíždějí stavební práce. První akcí je revize a doplnění odvodnění pochozí terasy malé románské věže, v níž je unikátní románská kaple a kam zatékalo. Opět se pracuje na odstraňování cementových malt ze spár některých vnitřních částí hradu. Na konci července by měla skončit první etapa těchto oprav. Během prázdnin prohlídky hradu zpestří šermířská i hudební vystoupení.

Nové Hrady

Milovníci kastelologie uvítají novou prohlídkovou trasu na hradě Nové Hrady, která je zavede do hradního příkopu. Příkop existoval již v samém počátku existence hradu v 2. polovině třináctého století, ale nedosahoval takové hloubky a šířky jako dnes. Dnešní hloubka je pod severovýchodním mostem 14,5 metrů, pod jižním mostem 10,5 metrů, šířka příkopu dosahuje 23 metrů. Prohlídku bez průvodce doplní texty, které přiblíží historii této stavby, postup její obnovy i výsledky archeologického průzkumu. „Drobných změn dozná i prohlídková trasa. Lovecký salon obohatí trofeje exotické zvěře, které Národní památkový ústav získal darem“, doplňuje kastelán Jan Smolík. V kulturním programu letošní sezony nebudou chybět oblíbené noční prohlídky na téma Hrabě Jan Nepomuk v toku osvíceného času v termínech 21. 7. a 28. 10.

Rožmberk

V reprezentačních místnostech někdejšího muzea rodu Buquoyů pokračuje odkryv a restaurování výmalby. Dalším třem místnostem bude navrácena původní barevnost, jakou měly v polovině 19. století. Návštěvníci nepřijdou o třetí ročník cyklu S hostem na Rožmberku, který během letních podvečerů představí zajímavé hosty z oblasti kultury, vědy nebo sportu.

Třeboň

Z investic je nyní pro správu zámku prioritou modernizace elektrické požární signalizace ve většině zámeckých budov za téměř 3, 9 mil. Kč. Před dokončením je stavební obnova komerčních prostor v budově předzámčí, kde se zabydlí obchůdek i s výrobnou regionálních sirupů Bylinky od Světa. Další menší investice se týkají různých oprav komínů nebo architektonických prvků fasád. V červenci budou prostory zámku hostit tradiční hudební festivaly Okolo Třeboně a Třeboňská nokturna. Milovníci filmu ocení Kinematograf bratří Čadíků s promítáním pod širou oblohou. I v letošním roce se návštěvníci mohou těšit na speciální prohlídky Zámkem křížem krážem, které povede kastelán Vít Pávek, nebo na přednáškový cyklus, zaměřený na životní styl Schwarzenbergů v 18. a 19. století. Oblíbená květinová výstava amarylis se letos bohužel neuskuteční.

Zlatá Koruna

Kromě místnosti s mnišskými toaletami obohatí prohlídkovou trasu kláštera Zlatá Koruna i unikátní exponát. Je jím barokní lékárna, kterou Ministerstvo kultury vykoupilo pro Národní památkový ústav za 5 mil. Kč od soukromého majitele. Původně patřila jezuitskému řádu v Jihlavě a jedná se o jednu z nejzachovalejších barokních lékáren ve střední Evropě. „Její hodnotu zvyšuje i množství dobových doplňků. Jedná se o rozmanité lahvičky, flakony, lékovky, dobové cedule na šuplících s názvy bylin i drog. Nechybí ani různé tablety a léky, jejichž složení prozatím neznáme“, upřesňuje Jan Bouček ze správy kláštera. Součástí vybavení lékárny je i velký kovový lis na byliny. Novinkou budou i speciální prohlídky pro rodiny s dětmi, kdy nejmenší návštěvníky provede po areálu zlatokorunský opat i dcera zdejšího správce Markétka. Spolu s nimi budou děti plnit úkoly a pátrat po indiciích, které je zavedou k uloupenému klášternímu pokladu. Odměnou jim bude i vlastnoručně vyrobená pečeť.

Zvíkov

Pro správu zvíkovského hradu není problém otevřít téměř kdykoliv. Areál i prohlídková trasa jsou připraveny, koše, lavice, informační tabule tu instalují průběžně podle toho, jak vzrůstá pohyb v areálu. Hrad čeká v letošním roce investice ve výši 10 mil. Kč. Jedná se o druhou etapu opravy železobetonových deskových stropů v místě bývalých královských ložnic a odvodnění teras. Dílčí opravy a nátěrů se dočká šindelová krytina na bývalém hospodářském stavení zvané Katovna. Z restaurování se na začátku tohoto týdne vrátil gotický oltář Klanění tří králů ze sakristie. „Je krásně svěží a projasněný, stabilizovaný, z toho je radost“, popisuje kastelán Aleš Kadlčák. Přestože jsou některé termíny vyhrazeny pro šermířská vystoupení a divadelní představení, je podle slov kastelána těžké odhadnout, v jakém režimu bude probíhat léto.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Manětín

Navzdory nejistému začátku sezóny a ztíženým podmínkám se správa zámku naplno pustila do oprav venkovní terasy Zámecké restaurace a vstupního průjezdu. Finální podoby nabývá i kulturní program. „Návštěvníky zajisté potěšíme Letním barokním festivalem, jehož další ročník se ponese ve stylu zahradních slavností. Vycházejícím sluncem celé události bude zámecká oranžérie, která své první hosty přivítala koncem sezóny minulého roku a nyní pro ně chystá společenské akce a výstavy“, nastiňuje Renata Steidlová ze správy zámku. Na konci července se odehrají oživené prohlídky v rámci Hradozámecké noci, srpen ozvláštní koncerty v zámeckém parku. Interiéry obohatí kompletně zrestaurovaná sbírka obrazů Španělské jezdecké školy.

Nebílovy

Prioritou správy nebílovského zámku je obnova barokního parteru zahrady. „Jedná se o celkovou revitalizaci, která zahrnuje rekonstrukci barokních i současných inženýrských sítí pod povrchem, obnovu velké žulové fontány, štukovaných ohradních stěn s nikami a brankou, s novostavbou dřevěného altánu v moderních formách, opěrné zdi s pódiem, zajímavě pojatým plotem“, vyjmenovává kastelán zámku Milan Fiala. Investiční akce je rozplánovaná na dva roky a vyjde přibližně na 20 mil. Kč. Projektově se připravuje novostavba provozního zázemí pro zahradu a probíhá průzkum fasád zadního křídla. „Důležitý je i průzkum nejstaršího mansardového krovu v Čechách nad předním křídlem zámku, z něhož vzejde za rok projekt celkové obnovy střešního pláště“, předestírá plány kastelán Fiala. V plánu je i zrestaurování vzácného varhanního pozitivu, který bude sloužit jako koncertní nástroj. Z kulturních akcí jsou připravené tři výstavy současného výtvarného umění a výstava fotografií, v srpnu počítá správa zámku s tradičním open air divadelním festivalem na nádvoří. „Rádi bychom dostáli závazkům z loňska, kdy jsme museli odložit některé koncerty, a tyto ještě doplníme jazzovou koncertní řadou. Vše bez dotačních prostředků“, shrnuje Milan Fiala.

Rabí

Na Rabí v letošní sezóně žádnou výraznější stavební obnovu nechystají. „Pokud vše dobře dopadne, tak by na podzim mělo dojít k výměně dřevěného schodiště, po němž návštěvníci schází po skončení prohlídky. A snad také dojde na nějakou drobnější stavební opravu, neboť každý metr opravené zdi se počítá“, říká s úsměvem Hana Rudová ze správy hradu. V plánu je řada kulturních akcí. Na jaře bude v hradní konírně k vidění výstava historických fotografií a pohlednic. Během letní sezóny jí vystřídá výstava grafik Milana Bauera. V červnu a v září by měly proběhnout Dny Šumavského trojhradí. „Tématem těch jarních bude obrana a dobývání gotického hradu, přičemž na Rabí se budeme soustředit na dobu husitskou. Na podzim se chceme zaměřit na středověkou textilní a oděvní kulturu“, prozrazuje Hana Rudová. V jednání je tradiční festival loutkových divadel Rabský Floutek. Vrcholem léta bude Hradozámecká noc 31. července v osvědčeném formátu volných prohlídek za svitu svíček a doprovodného divadelního představení.

Velhartice

Za normálních okolností by se brána velhartického hradu otevřela návštěvníkům v pátek 2. dubna. Nastalé situace správa hradu využívá k opravě vstupního mostu, který se klene před hradní bránou. „Po dvaceti letech provozu byla již dřevěná konstrukce ve špatném stavu, a proto nyní měníme celou řadu prvků podpěrného systému i mostovky. Oprava pravděpodobně potrvá ještě dalších čtrnáct dní, takže této nešťastné situace využíváme k opravám, které bychom za běžného provozu těžko realizovali“, říká kastelán Matěj Mejstřík. Druhou věcí, na které správa hradu aktuálně intenzivně pracujeme, je instalace nové výstavy. Ta má název Krajina míru, pole války a pojednává o průběhu a dopadech třicetileté válce v jihozápadních Čechách. Zaměří se také na život a aktivity španělského vojevůdce Martina Huerty, který si nechal na Velharticích postavit renesanční zámek. „Přes všechny obtíže spojené s vládními opatřeními i s nejistou rozpočtovou situací se stále snažíme dodržet původně plánovaný termín otevření pro veřejnost, 1. května“, dodává kastelán Mejstřík. Pro návštěvníky je připravena i řada kulturních akcí. V červenci to budou Dny šumavského trojhradí (12. - 13. 6.) na téma obléhání hradů, které představí dobývací stroje a obranné techniky. Během akce Řemesla v podhradí se návštěvníkům opět otevře skanzen lidové architektury. Díky spolupráci s Občanským sdružením Hrad z.s. ukázky řemesel doplní například provaznická dílna. „Návštěvníci si budou moci na řemesla skutečně ´sáhnout´a odnést si vlastní výrobek“, láká k návštěvě Matěj Mejstřík. Na přelomu července a srpna se návštěvníci mohou těšit na velkolepou akci Štíty stříbrného lva. Středověký víkend nabídne dobové ležení před hradem i oživený hrad s více než stovkou účinkujících. V srpnu bude hradní nádvoří hostit rockovou operu Kladivo na pýchu. Dny Šumavského trojhradí v září nabídnou módu a středověké oblékání. „Pokud půjde vše podle plánu, sezónu ukončí tradiční zamykání hradu pojené s přespolními běhy o hradní klíč 30. října“, uzavírá kastelán Matěj Mejstřík.

KRAJ VYSOČINA

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Na jaroměřickém zámku se od 6. dubna rozběhne tříletá rekonstrukce kompletní elektroinstalace, která si vyžádá 24, 76 mil. Kč. „Tomu se podřídí veškeré dění na zámku. Budeme se snažit co nejméně zasáhnout do provozu prohlídek, určitě ale rušíme veškeré mimosezónní akce, jako například tradiční Vánoce na zámku“, informuje kastelán Radim Petr. Do příchodu jara zámečtí stihli vyklidit a připravit prostory pro stavební úpravy, obrousit a nově natřít všechny lavičky. „Od minulého týdne větráme v zámku a začínáme odkrývat nábytek. Přehozy pereme a znovu chystáme na podzim“, doplňuje kastelán Petr. V červenci se návštěvníci mohou těšit na koncert 4 Tenorů a ikonický muzikál Noc na Karlštejně. V přípravě je i Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského. Podle slov kastelána nic z toho však není jisté. V květnu se na zámek vrátí filmaři, aby zde natočili pátý, závěrečný díl minisérie Marie Terezie, který zachycuje posledních dvacet let života habsburské panovnice. Natáčení i s přípravou potrvá osm dnů.

Hrad Lipnice

Zřejmě již v dubnu začte na hradě Lipnice 1. etapa výměny střešní krytiny na Thurnovském paláci. „Starý a dožilý řezaný šindel z počátku 90. let minulého století, který se již rozpadá, nahradí nový modřínový štípaný šindel. Budou se opravovat nejexponovanější části střech“, upřesňuje kastelán Marek Hanzlík. Hotovo by mělo být do konce června. Ve druhé etapě přijde na řadu oprava střechy na věži Samson. Kromě střech se bude také instalovat orientační osvětlení na hradním nádvoří. Tyto práce budou částečně hrazeny z evropských dotací čerpaných prostřednictvím MAS Královská stezka a vyžádají si téměř 4, 4 mil. Kč. „Kulturní akce se nám za stávající situace samozřejmě špatně plánují, ale zatím počítáme s tradičními a velice populárními letními nočními prohlídkami. V září připravujeme středověký Turnaj sv. Samsona“, říká Marek Hanzlík. Stěžejní bude pro správu hradu výstava Lipnická bible 1421-2021, která bude prezentovat výjimečnou rukopisnou bibli, dokončenou na Lipnici v roce 1421. V jednání je podle Marka Hanzíka její zapůjčení. Bible je dnes součástí sbírek washingtonského Museum Of The Bible. Unikátní exponát doplní panelová výstava, připravená předními odborníky z Ústavu dějin umění AV pod vedením Lucie Doležalové z Masarykovy univerzity v Brně. „Jakmile to bude možné, čeká nás experimentální zatopení v replice kachlových kamen. Ta jsme vybudovali v rámci expozice vytápění středověkých hradů. Kamna byla postavena v minulém roce a nyní přišel čas na ověření jejich funkčnosti“, nastiňuje plány kastelán Hanzlík.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Na zámku v Náměšti nad Oslavou probíhá běžná údržba, restaurování historické podlahy v jedné z místností reprezentačních prostor i restaurování klasicistních vrat mezi vnějším nádvořím a parkem. Připravuje se projekt obnovy omítek, restaurování oken a kamenných prvků jižní stěny zámku. Správa zámku má na celou sezonu připravenou řadu tradičních i nových kulturních akcí. Jednou z nich bude i srpnový koncert skupiny Čechomor, která si vybrala náměšťský zámek jako jednu ze zastávek na svém turné s novou deskou Radosti života. Milovníci klasické hudby nepřijdou o oslavy 25. ročníku mezinárodního festivalu Concentus Moraviae s podtitulem Hudba jako na dlani, které byly přesunuty z loňského roku. Prvního náměšťského koncertu se 13. června zhostí Helsinský barokní orchestr. Po celý červenec a srpen budou zámecký park i obě nádvoří zdobit kovové objekty a skulptury uměleckého kováře Pavla Tasovského. Vernisáž výstavy Léčba železem a ohněm se koná v neděli 27. června. Po dvou letech se na zámek vrátí divadelní představení Strašidlo cantervillské. Vrcholem letní sezóny bude 35. ročník multižánrového festivalu Folkové prázdniny. „Nenudíme se, ale bez návštěvníků to není ono“, shrnuje jednoduše kastelán Marek Buš.

Zámek Telč

Správu zámku v Telči plně zaměstnává obnova vybraných částí této renesanční památky v rámci projektu IROP Růže Vysočiny. Od nového roku běží hned na několika frontách. Čilý stavební ruch panuje v renesančních sálech, v budově bývalého pivovaru, v zámeckém muzeu, kapli Všech svatých i prostorách budoucí pokladny. Obnova renesančních sálů hlavní prohlídkové trasy pokračuje restaurátorskými průzkumy omítkových vrstev. Malby a omítkové vrstvy se restaurují i v dalších sálech budoucího zámeckého muzea, které už příští rok nabídne zimní provoz. Ve vybraných prostorách muzea probíhá montáž dřevěných podlah a jejich finální úprava. Ve věžce zámeckého pivovaru se opravuje krov. V lednu restaurátoři zahájili práce v kapli Všech svatých odstraněním zasolených omítek do výšky zhruba jednoho metru, nyní pokračují omítkami v presbytáři. Návštěvníkům bude v letošní sezóně umožněna pouze prohlídka soukromých apartmánů posledních majitelů zámku. Milovníci hudební skupiny Čechomor se mohou těšit na odložený koncert z loňského roku, který se koná 28. srpna.

Psali jsme: Národní památkový ústav: Záchranný archeologický výzkum – plynovod Moravia NPÚ vyzývá k zajištění ochrany brněnského stavebního kulturního dědictví Národní památkový ústav: Záchrana sousoší Piety v Pulečném na Jablonecku Národní památkový ústav: Kostel v Jindřichovicích pod Smrkem prochází velmi náročnou obnovou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.