Na jihu Čech přibyl jeden nový případ COVID-19, aktuálně pozitivních je 243

Od sobotního do nedělního večera vyšetřily laboratoře v regionu 89 suspektních vzorků a 18 vzorků od samoplátců. Z celkových 107 vzorků byl pozitivní jeden. „Jednalo se o mladou ženu v karanténě, která se nakazila kontaktem s potvrzeným případem v rodině. Dalo by se říci klidný závěr týdne. Bohužel, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemické situace musíme počítat s dalšími přírůstky nových případů. Prosím proto Jihočechy o maximální ohleduplnost k ostatním a upozorňuji rovněž na změny v používání bariérových opatření, která vstoupí v platnost od nového školního roku, na zkrácení karantény ze čtrnácti na deset dnů a další změny, platné od prvního září. Bližší informace k opatřením nalezne veřejnost mimo jiné na webu Ministerstva zdravotnictví,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Vzhledem ke každodennímu nárůstu nových případů v posledních měsících jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách. Ze stávajících 243 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 81 na Českobudějovicku, 44 na Strakonicku, 40 na Táborsku, 26 na Písecku, 22 na Prachaticku, 19 na Jindřichohradecku a 11 na Českokrumlovsku. Relativního výskyt byl v kraji 102,16 nemocných na 100 tisíc obyvatel regionu (k nedělní 18. hodině).

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 27 297 osob. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 292 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v sobotu zvýšil o 18 na celkových 6 332,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v neděli večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 305 žen a 353 mužů. Z celkových 658 dosud potvrzených případů je 159 z Českobudějovicka, 116 z Prachaticka, 105 z Táborska, 100 ze Strakonicka, 67 z Písecka, 65 z Jindřichohradecka a 46 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 38 dětí ve věku do 14 let. 142 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 121 v kategorii od 25 až 34 let, 104 v kategorii od 35 do 44 let, 101 v kategorii od 45 do 54 let a 75 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 77 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

