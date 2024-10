Nadace ČEZ: Aplikace Pomáhej pohybem. Na jih Čech za léto donesla tři čtvrtě milionu

„Letošní léto inspirovalo k pohybu řadu lidí a my jsme rádi, že si pro mapování svých sportovních úspěchů a pokroků vybírají právě naši aplikaci EPP. Rekordní nárůst aktivit v aplikaci EPP potvrzuje, že lidé pomáhat chtějí a dělají to rádi. Je to pro nás velká motivace do budoucna,“ uvedla Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Na jihu Čech během léta od Nadace ČEZ získala 150 tisíc korun například Potravinová banka Jihočeského kraje na rozvoz potravinových balíčků do jihočeských domovů. Ke stejné částce pomohli uživatelé aplikace EPP Charitě České Budějovice na projekt Chceme být užiteční - Budějcká stravenka. Za 100 tisíc korun pořídil spolek STOP SEČENÍ SRNČAT nové drony.

Léto přineslo, jak zvýšený počet aktivních uživatelů charitativní aplikace, tak i čas, který pomáháním strávili. Oproti loňskému létu věnovali lidé dobré věci o 47 % více času, letos to bylo v součtu 16 011 dní, tedy v přepočtu 44 let. K nárůstu popularity přispěly Olympijské i Paralympijské hry a s nimi spojená kampaň. Celkově s aplikací EPP sportuje přes 737 tisíc lidí, čímž se řadí mezi největší aplikace používané v tuzemsku.

Novinka: Import dat z jiných zařízení

EPPka se snaží neustále inovovat a zlepšovat své služby. Jednou z hlavních novinek letošního roku je možnost importu dat z jiných zařízení a aplikací, jako je například aplikace Zdraví. Nyní je možné do aplikace EPP snadno přenést data o svých aktivitách za posledních 7 dní, a to včetně běhu, chůze, jízdy na kole nebo běžkování. Tento jednoduchý krok umožňuje uživatelům sbírat body ještě efektivněji a přispívat na vybrané projekty s menší námahou. Proces je velmi snadný – stačí udělit aplikaci EPP přístup k datům z aplikace Zdraví a zvolit aktivity k importu.

O aplikaci EPP – Pomáhej pohybem

Aplikace EPP – Pomáhej pohybem je skvělým nástrojem pro ty, kteří chtějí spojit pohyb s pomocí dobré věci. Zatímco se hýbou, aplikace sbírá body, které je pak možné přidělit na různé dobročinné projekty. Nadace ČEZ následně přemění body na finanční podporu daných projektů. Aplikace je k dispozici zdarma a je dostupná jak pro Android, tak pro iOS.