Nadace ČEZ: Vysmáté léto opět pomůže dvěma organizacím z Kadaně

Stejně jako v předchozích letech zde bude mít své Oranžové kolo, takže návštěvníci se mohou zaposlouchat nejen do hudební produkce kapel či jednotlivců zvučných jmen, ale zároveň i pomoci dobré věci. Opět se totiž bude šlapat o sto tisíc korun, které si ve finále rozdělí mezi organizace Světlo Kadaň, z. s., a ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň.

Jakou finanční částku bude mít po skončení šlapání na Oranžových kolech Nadace ČEZ ta či ona organizace vypsánu na symbolickém šeku, se pochopitelně ještě neví. Její výše bude záležet právě na návštěvnících 15. ročníku Vysmátého léta. Respektive jakou silou a rychlostí se opřou do pedálů speciálně upravených rotopedů. Jisté je zatím jen jedno, a to na co podpořené organizace takto získané finanční prostředky využijí. Zájmové sdružení Světlo Kadaň by za ně rádo zrealizovalo poznávací výlety pro děti z klubů, aby mohly trávit příjemně i letní čas a při tom se i něco nového dozvěděly. Pokud nějaké peníze zbydou, budou využity na nákup nového nábytku do kluboven či materiál pro tvoření a hry.

„Finanční dar získaný od Nadace ČEZ, ale hlavně díky návštěvníkům Vysmátého léta využijeme na budování zahrady. Naším cílem je propojit vnitřní a vnější prostředí, které poslouží k přirozenému učení dětí. Vnímáme přírodu jako veliký zdroj pro získávání nových zkušeností. Z vlastních prostředků se nám podařilo již část zahrady zrenovovat. Díky této finanční podpoře pak můžeme pokračovat v budování přírodních pracovních center, které budou dětem poskytovat skvělé zázemí pro učení venku,“ uvedla Diana Roubová, ředitelka ZAČÍT SPOLU ZŠ a MŠ Kadaň.

Šlápnout do pedálů Oranžových kol Nadace ČEZ, a tím přeměnit svou energii ve finance, budou moci návštěvníci již 15. rockfestu Vysmáté léto 30. června od 10 hodin. V 15.45 přitom proběhne tradiční duel zástupců organizací, v ten čas se již prakticky jedná o poslední „jízdy“. K předání symbolických šeků pak dojde zhruba v 16.50 hodin před koncertem Bena Cristovaa.

autor: Tisková zpráva