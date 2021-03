Národní divadlo: Světová premiéra a tvůrčí stipendium pro běloruské dramatiky

reklama

Jedním je světová premiéra inscenace Ty v mém domě, jíž Činohra ND poprvé vstupuje na pole audiotvorby a v níž zároveň prostřednictvím hlasu Saši Rašilova vstupuje divákům do domovů a vybízí je nejen k poslechu díla, ale též k herecké účasti na něm. Druhou novinkou je udělení dvou tvůrčích stipendií a rezidenčních pobytů dvěma běloruským autorkám. Touto cestou Činohra ND usiluje jednak upozornit na stále otřesné občanské i umělecké podmínky v současném Bělorusku a jednak chce podpořit svobodné umění tamních tvůrců a seznámit s ním českou veřejnost.

Jiří Austerlitz

TY V MÉM DOMĚ

Audiopředstavení pro dva diváky a jeden byt

Režie: Jiří Austerlitz

Dramaturgie: Marta Ljubková

Hudba a zvukový design: Jan Čtvrtník

Zvuk: Jan Veselý

Hrají: Saša Rašilov, Jindřiška Dudziaková, Matyáš Řezníček

Světová premiéra:

1. dubna 2021 v 18:00 na inscenační stránce ZDE

Od uvedeného data bude možno stáhnout si do svého chytrého mobilního telefonu audiostopu s představením. Fungovat bude 14 dní od nákupu, ale lze ji pouštět opakovaně.

Vstupné: 150 Kč

Verzi v anglickém jazyce pod názvem You in My House lze od května stáhnout na inscenační stránce ZDE.

Jako další světovou premiéru v rámci svého projektu pro období pandemie Divadlo mimo divadlo připravila Činohra Národního divadla autorskou audioinscenaci režiséra Jiřího Austerlitze Ty v mém domě. Ta se celá odehraje u diváků doma, přičemž každé její uvedení se stává světovou premiérou díla. Divadlo inscenaci poprvé nabídne divákům na zelený čtvrtek 1. dubna v 18:00.

Režisér Jiří Austerlitz k titulu v podcastu Národního divadla řekl: „Kolegyně Marta Ljubková vymyslela, že by bylo hezké mít hru pro dva diváky nebo posluchače. Mně se to okamžitě zalíbilo, protože je to exkluzivní formát pro páry, o nichž předem nic nevíme: budou to kamarádi? Milenci? Lidé, kteří spolu žijí léta? Bylo potřeba najít formát, jenž by obsáhl pokud možno všechny varianty vztahu dvou lidí. Při jeho hledání jsme vyšli z toho, že každý byt nebo dům má několik komponentů, které jsou všude stejné: stůl, postel, ledničku, splachování na toaletě nebo třeba šuplík. Ten zmiňuji proto, že například nabízí možnost mobil do něj schovat a rozehrát situaci, jejíž podstatou bude odhalování skrytých věcí – ať už fyzických v bytě, nebo těch niterných, jež před sebou lidé tají.“

A tak si sice snadno lze myslet, že obzvlášť po roce stráveném víceméně doma už všichni své byty, domy, chalupy i jiné příbytky znají zpaměti a nic na nich nikoho nemůže překvapit. Jenže je to skutečně pravda? Známe místa, kde bydlíme a trávíme nejvíc času? A co místa, kde bydlí jiní? Dokážeme prožít návštěvu u někoho blízkého a vnímat, jak žije on? A svedeme spolu mluvit?

K odpovědím na takové i další otázky vybízí hlas z mobilní krabičky. Je to tajemný návštěvník, který se chová tak, že posluchač zanedlouho znejistí, kde že to vlastně je. Ještě pořád u sebe doma? Anebo dávno někde jinde? Kdo je v daném místě hostitelem a kdo hostem? Podobné pocity vzrušující nejistoty mohou diváci či posluchači zažít právě při audiopředstavení, které Činohra Národního divadla přináší každému domů a které nelze zopakovat dvakrát beze změny, protože jeho průběh záleží také na tom, kdo poslouchá a kdo hraje. Mohou to být partneři, rodič se svým dítětem, sourozenci, dávní přátelé nebo noví známí – každý může každému pomoci objevit, kde žije a kým sám je. Každý poslouchá a každý hraje, a tak toto „domácí smartphoneové divadlo“ nabízí posluchačům možnost být divákem – a zároveň příležitost stát se aspoň na chvíli hercem Národního divadla.

„Mobile-specific“ režiséra a autora Jiřího Austerlitze, dramaturgyně Marty Ljubkové a hlavního protagonisty Saši Rašilova vyzývá ke společné hře, u níž smějí být spolu s tajemným hlasem pouze dva diváci. Audiopředstavení tedy bere ohled rovněž na aktuální pandemická pravidla. Zakoupením vstupenky posluchači získají audiostopu do svého mobilního telefonu, která bude fungovat po čtrnáct dní od nákupu, ale lze ji pouštět opakovaně. Dál je to totiž jen na nich; důležité je být dva, být v jakémkoliv bytě nebo domě, mít dostatečně nabitý telefon a alespoň hodinu času.

Jelikož se titul pokouší fungovat univerzálně, vzniká zároveň inscenace v témže hereckém obsazení a s týmž tvůrčím týmem rovněž v anglickém jazyce pod názvem You in My House. Vznik anglickojazyčné verze podpořil European Theatre Convention v rámci programu ENGAGE – oslovit dnešní publikum je nová divadelní výzva, který je spolufinancován z programu EU Kreativní Evropa. Ke stažení a poslechu bude tato verze od května.

Buďte u toho, když Národní divadlo hraje u vás doma. Žádná videa, žádný online – vše live a s vámi v hlavní roli! Není to apríl: začínáme v 18:00 na apríla.

Podcast Divadlo mimo divadlo

K audioinscenaci Ty v mém domě si rovněž lze poslechnout jednu z epizod podcastu Národního divadla, v níž se od tvůrců o jejím vzniku i úmyslech inscenátorů zájemci dozvědí více ZDE.

Tvůrčí stipendium pro běloruské dramatiky

Činohra Národního divadla a festival Pražské křižovatky se rozhodly nabídnout tvůrčí stipendium a rezidenční pobyt v Praze dvěma běloruským dramatikům či dramatičkám. Výzva nebyla omezena věkem ani státním občanstvím autora a byla určena pro autory píšící bělorusky nebo rusky. Rezidentovi by měl pobyt poskytnout čas na práci na vlastním dramatickém textu a zároveň umožnit české kulturní veřejnosti seznámit se se současným běloruským dramatickým psaním.

Do projektu se přihlásilo třináct uchazečů a uchazeček, nejen renomovaných, ale i začínajících, z nichž vybírala porota ve složení Marta Ljubková, Ilona Smejkalová, Romana Maliti, Daniela Pařízková, Nina Jacques a Jan Tošovský. Na základě došlých materiálů, motivačních dopisů, pečlivého prostudování dosavadní autorské tvorby i zhodnocení zamýšleného dramatického projektu vybrala porota nakonec dvě ženy – dramatičky Axanu Hajko a Alenu Ivaňušenku.

Nejen proto, že jde o zajímavé a oceňované autorky – Axana Hajko, narozená roku 1976, je divadelní režisérkou, herečkou, dramatičkou, kulturní manažerkou, pedagožkou a zakladatelkou „Svobodného divadla“ v Brestu, o pět let mladší Alena Ivaňušenka je zase vystudovanou žurnalistkou a spisovatelkou, taktéž úspěšnou dramatičkou, oceňovanou v Bělorusku i v cizině. Obě ženy ale porotu oslovily především upřímným motivačním dopisem, silným životním příběhem a originálním námětem zamýšlené divadelní hry.

Zároveň bychom rádi pomohli i dalším umělcům, kteří se do rezidence Činohry ND přihlásili. Rozhodování bylo totiž velmi náročné. Ukázky z díla jednotlivých autorů a autorek nás navíc přesvědčily, že bychom české divadelní veřejnosti měli představit i ostatní přihlášené tvůrce a projekt na podzim vyhlásit znovu.

