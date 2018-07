Národní památkový ústav odmítá nepřijatelné výroky primátorky hl. m. Prahy Krnáčové

Národní památkový ústav postupoval ve věci záměru „Dostavby, vestavby a přestavby objektu č.p. 134/II. v Mikulandské ulici č. 5, Praha – Nové Město na inovační technologické a vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové“ vždy zcela standardně a v souladu se zákonem o památkové péči. S ohledem na nařčení primátorky hl. m. Prahy se Národní památkový ústav rozhodl uveřejnit na svých webových stránkách odborná vyjádření ve věci návrhu přestavby dotčeného objektu.

Národní památkový ústav rovněž považuje za zcela absurdní výrok, ve kterém je do přímé souvislosti s tragédií dávána (neúspěšná) snaha NPÚ o prohlášení objektu v Mikulandské ulici za kulturní památku. Není nám jasné, jak by mohlo aktuální zřícení části stavby v červenci 2018 jakkoliv souviset s úsilím o větší památkovou ochranu dotčené budovy v průběhu let 2015–2016. Navíc již ze samé podstaty věci nemůže odborná organizace památkové péče nést jakýkoliv podíl odpovědnosti za bezchybnost projektu a bezchybnou realizaci stavby.

Národní památkový ústav ve svých vyjádřeních k záměru „Dostavby, vestavby a přestavby objektu č.p. 134/II. v Mikulandské ulici č. 5, Praha – Nové Město na inovační technologické a vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové“ usiloval o zachování původního dispozičního uspořádání budovy a archeologické situace, kterou doložil sondážní průzkum.

Na základě fotografické dokumentace zřícené klenby z médií lze podle zkušeností odborníků z NPÚ usuzovat spíše na zanedbání bezpečnostních opatření při realizaci stavby, nicméně bez důkladného vyšetření celé věci se NPÚ zdráhá jakýchkoliv neuvážených soudů. Totéž doporučuje i hlavnímu městu Praze.

