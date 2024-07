Národní památkový ústav zapůjčil do Versailles obraz z konopišťských sbírek

Akce patří do doprovodného programu Letních olympijských her, při kterých Versailles hostí jezdecké disciplíny. Obraz, zapůjčený Národním památkovým ústavem z prostor Státního zámku Konopiště, je současně jedním z „vizuálů“ výstavy Cheval en majesté – au coeur d’une civilisation. Obraz se veřejnosti představuje na čestném místě v Zrcadlovém sále do 3. listopadu, ostatní části výstavy jsou umístěny v dalších prostorách zámku.

Olejomalba Jezdecký portrét dítěte od Justuse Sustermanse, datovaná do let 1624-1625, má rozměry 258×246 cm a pochází ze sbírek arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Představuje prince Leopolda de’ Medici (Medicejského) (1617-1675) jako chlapce ve věku 7 až 8 let ve slavnostním oděvu, sedícího na koni. Princ má na sobě oděv polské aristokracie, plášť a kabátec v bílé barvě, vyšívaný a protkávaný zlatem a barevným hedvábím, pokrývku hlavy zdobenou červenobílým chocholem (patrně v národních barvách k polskému oděvu), po boku šavli s pochvou, vykládanou stříbrem, a šerpu v pase se zlatou krajkou. Zajímavostí portrétu je zobrazení mimořádného exempláře koně se slavnostně upravenou velmi dlouhou hřívou a luxusním postrojem.

Leopoldo byl synem vévody Cosima II. de’ Medici (Medicejského) a arcivévodkyně Marie Magdaleny Habsburské. Stal se duchovním a roku 1667 byl zvolen kardinálem. Jeho starší bratr Ferdinand se po smrti otce stal toskánským vévodou.

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25201 lidí

K identifikaci autora obrazu a portrétovaného dítěte došlo v roce 2012 díky práci italského historika umění Gianluca Tormena, zabývajícího se původem estenských sbírek a srovnáním s dalšími dětskými portréty Leopolda v medicejských sbírkách ve florentské Gallerii degli Uffizi. Dříve bylo dílo označováno za portrét polského prince Jana II. Kazimíra Vasy.

Justus Sustermans / Giusto Suttermans (1597-1681) byl významný vlámský malíř původem z Antverp. V Itálii byl ve své době ceněný jako jeden z nejvýznamnějších portrétistů. Od roku 1619 působil ve Florencii, kde také portrétoval členy vévodské rodiny Medicejských a byl jmenován dvorním malířem.

Obraz Jezdecký portrét dítěte – Leopolda de’ Medici je součástí sbírek Státního zámku Konopiště. Vystavován je v reprezentačních prostorách v jižním křídle, v takzvané Tirpitzově ložnici.

Kolekce uměleckých předmětů na státním zámku Konopiště se řadí k nejcennějším v České republice. František Ferdinand d’Este (1863-1914) sem umístil své rozsáhlé sbírky, které získal z dědictví po vévodovi Františku V. Modenském, posledním z příbuzné habsbursko-lotrinské větve rodu d’Este, a také vlastní sběratelskou činností. Zámek Konopiště s panstvím arcivévoda koupil v roce 1887. Nechal ho přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Na ploše bývalé barokní zahrady založil Růžovou zahradu se skleníky. V této podobě se zámek a jeho vnitřní vybavení dochovaly do dnešní doby. Interiéry zámku patří mezi nejlépe dochované autentické prostory v rámci objektů Národního památkového ústavu.

Státní zámek Konopiště je jedním z hlavních objektů letošního ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, který přibližuje sídla a život Habsburků v českých zemích v 18. až 20. století. Státní zámek Konopiště v rámci projektu připravil mimořádné večerní prohlídky, věnované nejvýznamnějším členům habsburského rodu, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Návštěvníci uvidí skvostné historické předměty včetně osobních věcí, zajímavosti různých dobových stylů a také komnaty, které se běžně nezpřístupňují. Zámek Konopiště bude 24. srpna hlavním objektem letošní Hradozámecké noci.

Výstava na zámku ve Versailles

Areál Versailles je při Letních olympijských hrách 2024 dějištěm jezdeckých disciplín. Při té příležitosti se v prostorách zámku až do 3. listopadu koná výstava Cheval en majesté au cœur d’une civilisation. Na 300 uměleckých děl představuje jezdectví a využití koní v 16. až 20. století. Výstava věnovaná koním, první takového rozsahu, je rozdělena do 13 sekcí a propojuje neznámější prostory zámku. Mezi nimi výjimečně i slavný Zrcadlový sál, kde je vystaven obraz, zapůjčený Národním památkovým ústavem, Státním zámkem Konopiště.