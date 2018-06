Olomoucký kraj podpoří domácí péči i studium nových lékařů

Další oblastí, kde se bude hejtmanství nově angažovat, je podpora studentů lékařské fakulty v Olomouci, kteří se rozhodnou ordinovat v regionu.

„V některých částech kraje by do budoucna mohl hrozit nedostatek lékařů. Naší snahou je, aby po odchodu současných praktiků do důchodu obsadili jejich místa noví absolventi lékařské fakulty a lidé nemuseli za lékařem komplikovaně dojíždět jinam,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Krajskou podporu mediků ztvrzuje memorandum podepsané s Univerzitou Palackého v Olomouci. Hejtmanství by mohlo do budoucna platit rok studia celoživotního vzdělávání těm uchazečům o lékařství, kteří sice splnili přijímací zkoušky na fakultu, ale z kapacitních důvodů přijati nebyli. Ti by nastoupili do zpoplatněného programu celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném absolvování by mohli být přijati k řádnému studiu přímo do druhého ročníku. „Chtěli bychom zaplatit roční studium až pěti studentům, kteří by se zavázali, že po úspěšném dokončení školy budou pracovat po určitou dobu ve zdravotnickém zařízení, které určí Olomoucký kraj,“ dodal Horák.

V úvodu zmiňovaný program na podporu významných aktivit v oblasti zdravotnictví rozdělí mezi žadatele pět a půl miliónu korun. Peníze budou moci čerpat nejen poskytovatelé domácí zdravotní péče, ale také pořadatelé zdravotnických kongresů a konferencí nebo organizace zajišťující rehabilitace dětí s dětskou mozkovou obrnou. Nový dotační program ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

autor: Tisková zpráva