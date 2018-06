Online návštěva vlády České republiky v Pardubickém kraji

7:30:

V úvodu celodenního programu vláda zavítala na pardubické vlakové nádraží. Tématem jednání je ukončení provozu současného autobusového terminálu a jeho přesun do prostoru přednádraží. Kromě zástupců vlády ČR a Pardubického kraje se debaty zúčastnil také primátor města Pardubic Martin Charvát a majitel dotčených pozemků Michal Strnad.

Členové vlády ČR právě jednají s Radou Pardubického kraje na Krajském úřadě. Přítomni jsou všichni krajští radní a premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Tématem je hospodaření kraje, ale i záležitosti kultury, dopravy, školství, zdravotnictví, životního prostředí, sociálních věcí, regionálního rozvoje i cestovního ruchu.

Po krátkém tiskovém brífinku přejeli členové vlády a zástupci Pardubického kraje na setkání s více než šesti desítkami starostů obcí Pardubického kraje. Debatuje se například o dostupnosti zdravotní péče, životním prostředí či čerpaní financí z evropských dotací...

Předseda vlády a ministři navštívili Winternitzovy automatické mlýny, projektované architektem Josefem Gočárem, ze kterých vznikne nové sídlo Východočeské galerie a dále Centrální polytechnické dílny. Budovou je provází spolumajitel mlýnů Lukáš Smetana.

Někteří zástupci vlády již zahájili separátní program. Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička s krajským radní pro sport, cestovní ruch a volnočasové aktivity René Živným diskutoval společně se zástupci krajských sportovních svazů a se starosty měst a obcí na téma financování sportu ze státního rozpočtu. Podle Hniličky chce stát v blízké budoucnosti více přispívat na výstavbu nových sportovních hal a tělocvičen. Zatím tomu však brání nízká finanční spoluúčast státu, ta by se ale měla zvednout z 20 až na 50 %. Diskutovalo se také o dotačním programu Můj klub, jehož smyslem je financování klubů napřímo bez prostředníka v podobě svazů. Cílem je především sport pro všechny.

Samostatný program má již také ministr dopravy Dan Ťok, který s náměstkem hejtmana Michalem Kortyšem zavítal na pardubické letiště. Podle náměstka ministr přijel s vědomím, že Pardubický kraj je krajem, který nejlépe čerpá finanční prostředky z ministerstva dopravy a SFDI. Tématem byly také obchvaty města Pardubic, ale i výstavba D35, kde jsou nyní podle náměstka největším problémem majetkoprávní vztahy. Řeč došla i na Dopravní uzel Pardubic - projekt, který by měl propojit všechny čtyři módy dopravy, tedy vodní, železniční, silniční a letecký. Multimodální centrum v Pardubicích má být jediné v ČR, kde budou všechny tyto módy zastoupeny.

Během samostatného programu se ministr pro životní prostředí Richard Brabec vydal společně s radním pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václavem Kroutilem do areálu Provozovny BČOV Pardubice - Semtín. Zde měli na programu prohlídku bioplynové stanice v areálu BČOV a prohlídku samotné BČOV. Ministr pak absolvoval diskuzi k problematice čistírenských kalů a starých ekologických zátěží s garancí státu. "Hlavním tématem byly staré ekologické zátěže, které se týkají zejména průmyslových podniků, jež prošly jakoukoli privatizací. Jedná se o závazek státu. Již dopoledne ode mne materiály dostala i ministryně Schillerová," uvedl radní Kroutil. Diskuze se zúčastnili i zástupci dvou největších chemických závodů ve městě, a sice Synthesie a Paramo. "Jsou to podniky, kterých se tato problematiku bezprostředně týká. A koncovka je právě tady," uvedl Kroutil. Po odjezdu z čističky zamířil ministr Brabec již sám bez radního na návštěvu Bohdanečského rybníka. "Má možnost vidět určitý kontrast. Tady je laguna, která má ph kyseliny. A v Bohdanči je to ukázka krásné přírody," řekl radní Kroutil.

Ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera doprovázela na samostatném programu radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. Společně zavítali do firmy IVECO Vysoké Mýto, kde jim generální ředitel Jiří Vaněk společnost představil. Firma vyrábí 18 autobusů denně a každý z nich je vyrobený přesně na přání zákazníka. V diskuzi se ministr i radní zajímali například o alternativní paliva, kterými by mohly být autobusy poháněny. Řešila se také personální situace.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga zavítal s radním pro školství Bohumilem Bernáškem na Střední průmyslovou školu potravinářství a služeb v Pardubicích. Zde navštívili školní mlýn a pekařské dílny, kde si ministr sám také zkusil uplést housku. Následovala diskuze s pedagogickými pracovníky školy. Ministr s nimi hovořil o zvyšování platů a plánovaných změnách ve financování regionálního školství od roku 2020. Učitelé se zajímali o názory ministra na povinnou maturitní zkoušku z matematiky a úvahy o zavedení dalších hodin tělesné výchovy na středních školách.

Ministr se setkal také s ředitelem Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice Jiřím Knollem, se kterým hovořil o řešení situace v oblasti poradenství a podpory poradenských zařízení, spádovosti při poskytování těchto služeb a kompetenci a nedostatku odborníků v oboru. Otevřena byla také otázka podpory talentovaných žáků.

Ministr kultury Ilja Šmíd navštívil s 1. náměstkem hejtmana Romanem Línkem Zámek Pardubice, sídlo Východočeského muzea a Východočeské galerie. Prostorami je provedl ředitel Východočeského muzea Tomáš Líbánek. "Otevřeli jsme zde možnost pomoci státu na investičních záměrech, které nebudou financovány z EU a kraj s nimi počítá. Týká se to například nového společenského sálu nebo nového návštěvnického centra pro památku, kterou ročně navštíví 130 tisíc lidí, dále postupné opravy hradeb, valů a rozšíření pernštejnské expozice," uvedl Roman Línek.

Andrej Babiš, Alena Schillerová, Klára Dostálová a Adam Vojtěch za doprovodu hejtmana Martina Netolického a radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra navštívili Pardubickou nemocnici, kde se setkali s vedením akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Zde hejtman představil hospodářskou činnost této společnosti. "Za posledních sedm let se nám podařilo i díky fúzi nemocnic stabilizovat hospodářskou situaci. Nyní se daří Nemocnici Pardubického kraje investovat z vlastních zdrojů," uvedl Martin Netolický. Mluvilo se také o nedostatku personálu. Poté se zástupci vlády a kraje potkali se zástupci všech třinácti odborových svazů působících v Nemocnici Pardubického kraje. Hovořili především o financování zdravotnictví.

Delegace v čele s Andrejem Babišem a hejtmanem Martinem Netolickým navštívila Larischovu vilu, kde položením květin vzdali hold obětem heydrichiády. Larischovou vilou je provedl předseda Čs. obce legionářské Chrudim František Bobek. Tématem debaty je projekt obnovy a celková rekonstrukce chátrající národní kulturní památky a přeměna na muzeum heydrichiády.

"K opravě Larischovy vily se stavíme čelem, jsme připraveni uvolnit prostředky ve výši 15 milionů korun, bez pomoci státu to však nepůjde. Očekáváme, že se přidá i město Pardubice. Pan premiér mě vyzval k třístrannému jednání. Je znát jeho ochota projekt podpořit, aktivně se ovšem musí zapojit i město Pardubice," uvedl hejtman Netolický.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívil s radním pro zdravotnictví Ladislavem Valtrem multioborový pavilon, jejich kroky pokračovaly na Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, kde si prohlédli vozový park a dispečink, pak debatovali nad otázkou akreditace oboru nebo potřebou vytvořit v Pardubickém kraji fungující síť urgentních příjmů. Poté se přesunuli do Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví, kde se setkali se zástupci krajských zařízení v oblasti následné péče.

Robert Plaga s Bohumilem Bernáškem se setkali v Domě hudby s ředitelem pardubické konzervatoře Daliborem Hlavou. Ministr se zajímal o úroveň absolventů a uměleckou činnost školy, zúčastnil se také závěrečných ročníkových zkoušek a zavítal do výuky. Na závěr programu diskutoval s řediteli škol v Pardubickém kraji o otázkách zvyšování platů zaměstnanců v regionálním školství či klesající úrovni žáků v maturitních oborech a nezbytnosti stanovit přísnější kritéria pro přijetí žáků do těchto oborů.

Ministr kultury si prohlédl areál Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a seznámil se s podrobnostmi nominace do UNESCO. "Spolu s vedením hřebčína jsme řešili další potřebné investice do tohoto výjimečného a nádherného areálu. Už pět set let se zde chovají nepřetržitě koně a v současné době slouží k výcviku kočárových ceremoniálních koní," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Návštěvu ministra kultury uzavřelo setkání s řediteli profesionálních institucí "živé kultury" - Východočeského divadla, Komorní filharmonie, Barocco Sempre Giovane a pardubické konzervatoře.

Milan Hnilička a René Živný navštívili atletický stadion Dukla Pardubice, kde hovořili o projektu Dukla sportovní a snaze získat podporu od státu. Poté se přesunuli na dostihové závodiště. Zde debatovali o tom, zda jsou dostihy sport, či kulturní událost, případně zemědělská záležitost. Mluvili také o zařazení Velké pardubické mezi významné akce po vzoru filmového festivalu v Karlových Varech. Diskutovali i o menších investicích, například do bezpečných překážek pro koně a jezdce.

Poslední zastávkou premiéra, ministryně financí, ministryně pro místní rozvoj a hejtmana byl nedokončený obchvat Chrudimi a Slatiňan. "Nejdůležitější stavbou na silnici první třídy je obchvat Chrudimi a Slatiňan. Chtěl jsme upozornit na jeho důležitost a ukázat, že končí v kukuřici. Samozřejmě chceme, aby byl dokončen co nejdříve," řekl hejtman Martin Netolický.

Celodenní program skončil ve Výstavním a společenském centru IDEON tiskovou konferencí a setkáním členů vlády ČR s občany.

