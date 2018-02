Pardubická nemocnice: O cvičení v nové tělocvičně na porodnici je velký zájem

„Nejsme jediní, kdo v Pardubicích nabízí těhotenský tělocvik. Ovšem cvičení přímo v porodnici přináší řadu nesporných výhod. Ženy si to uvědomují, jak ukazuje jejich zájem o naše cvičební lekce. Hned od začátku máme plno. Z tohoto důvodu přidáme další hodinu cvičení. A máme obavu, že ani to nebude stačit,“ pronesl přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Milan Košťál. „Bylo otázkou, jak budou cvičení obsazena. Ale hned první lekce rozptýlily naše obavy. Poptávka je značná, což nás těší. Vedení kliniky patří poděkování, že přišlo s takovou krásnou myšlenkou,“ dodala ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

Spolupráce s elektrárnou

Cvičení pro těhotné ženy samozřejmě není žádnou novinkou. Ovšem ojedinělé je místo, kde lekce v Pardubické nemocnici probíhají. Útulná tělocvična byla vybudována přímo v pavilonu porodnicko-gynekologické kliniky. „Žádná jiná klinika v Česku nenabízí těhotenský tělocvik přímo na svém pracovišti,“ upozornil přednosta Košťál.

Inspiraci na cvičení v budově porodnice získal před lety při svých stážích v zahraničí, kde viděl obdobná zařízení. Myšlenka ho zaujala a nyní se ji podařilo realizovat. Tělocvična vznikla rekonstrukcí prostor v suterénu porodnicko-gynekologické kliniky. Byla vybudována a vybavena cvičebními pomůckami i díky finančnímu daru ve výši 300 tisíc korun od společnosti Elektrárny Opatovice.

„Snažíme se podporovat zajímavé projekty v řadě odvětví v našem regionu. Patří mezi ně i zdravotnictví a dlouhodobá spolupráce s Pardubickou nemocnicí. Vždyť zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Musí to být naše priorita. Jsme rádi, že můžeme tímto způsobem pomoci,“ prohlásil předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Václav Pašek.

Novou tělocvičnu si ve čtvrtek odpoledne prohlédl společně s krajským radním pro zdravotnictví Ladislavem Valtrem. „Pardubická nemocnice je v Česku v tomto směru ojedinělá. Všem, kteří se na realizaci této myšlenky podíleli, patří velké poděkování,“ řekl radní Valtr a dodal: „Speciální cvičení pro těhotné má bezesporu pozitivní vliv na jejich zdraví. Ale výhodou je i to, že těhotné budou pod odborným dohledem a přímo v prostorách kliniky.“

Cvičení s řadou výhod

Těhotenský tělocvik sám o sobě má celou řadu pozitivních vlivů nejen na ženu, ale také na dítě. Pomáhá zlepšit fyzickou i psychickou kondici. Lekce v tělocvičně pardubické porodnice však přinášejí i další výhody. Cvičení vedou porodní asistentky, které jsou zkušenými certifikovanými cvičitelkami pro těhotné.

„Když k nám budou ženy pravidelně docházet na cvičení, seznámí se s prostředím kliniky, kde budou případně rodit. Určitě se tady budou cítit úplně jinak, než kdyby přišly až na porod. Navíc se na porodním sále mohou setkat s asistentkami, které už budou znát z tělocvičny,“ řekl přednosta Košťál a dodal: „Při cvičení mohou vzniknout i náhlé obtíže. Díky tomu, že se cvičí přímo v budově kliniky, je vždy v dosahu lékař a diagnostické přístroje. Může okamžitě provést potřebná vyšetření. To je samozřejmě možné pouze u nás.“

První zkušenosti již ukazují, že nastávající maminky využívají návštěvu tělocvičny nejen ke cvičení. „Není to jen hodina tělocviku. S nadsázkou řečeno, následuje po ní ještě konzultační hodina. Ženy se zajímají o porodní sály nebo o provoz porodnice, vyptávají se našich porodních asistentek. To vnímám jako velmi podstatné,“ řekl přednosta Košťál. „Potvrzuje se, že se jedná o zajímavý a jedinečný projekt. Navíc tělocvična nebude využita pouze pro těhotenský tělocvik, ale bude také využívána pro cvičení zaměřené na posilování pánevního dna a prevenci močové inkontinence,“ dodala ředitelka nemocnice Fraňková.

Kvalitní perinatologická péče

Vybudováním tělocvičny a provozováním těhotenského tělocviku pokračuje porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice v trendu z posledních letech. Neustále se snaží o zkvalitnění prostředí a zpříjemnění pobytu pro nastávající maminky a jejich novorozené děti. A vychází jim vstříc zaváděním řady novinek, jako byl před časem například bonding, aromaterapie či masáže v průběhu porodu. „Snažíme se držet krok s dobou, aby naše porodnice byla pro ženy co nejpřitažlivější, moderní a příjemná,“ řekl přednosta Košťál.

Statistická čísla ukazují, že tato snaha je úspěšná. Pardubická porodnice se těší trvalému zájmu rodiček. V minulém roce na zdejších porodních sálech proběhlo 1532 porodů a na svět přišlo celkem 1558 dětí. „Oproti předchozímu roku jsme měli o osm porodů méně. Měli jsme však delší provozní výpadek kvůli malování, jinak by došlo k nárůstu počtu porodů,“ poznamenal přednosta Košťál.

Porodnice si však drží nejen oblibu mezi ženami. Na vysoké odborné úrovni je práce celého perinatologického centra tvořeného porodnicko-gynekologickou klinikou a dětským oddělením. Ve statistických číslech perinatologické péče za uplynulý rok figuruje ve všech hlavních ukazatelích pod celostátním průměrem. „Je to obraz dobré práce naší kliniky, neonatologů a také obvodních gynekologů. Je to týmová spolupráce,“ pronesl přednosta Košťál.

Nejvýmluvnějším číslem svědčícím o kvalitě poskytované péče je perinatální úmrtnost. V roce 2017 byla nulová. „To znamená, že nezemřel žádný plod v děloze, žádné dítě při porodu a do sedmi dnů po porodu. Je to nejcennější číslo. Nulou se může málokdo pochlubit, u nás jsme ji minimálně deset let neměli,“ prohlásil přednosta Košťál. „Pod celostátním průměrem jsme i v počtu císařských řezů, nemuseli jsme odstranit žádnou dělohu po porodu, měli jsme nulovou mateřskou úmrtnost. Přitom jsme centrem, kde se koncentrují patologické porody z celého kraje. Statistická čísla jsou opravdu velice dobrá, což nás těší. Svědí o kvalitní práci celého týmu,“ dodal přednosta porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice.

