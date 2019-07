Pardubický kraj: Domov u fontány v Přelouči oslavil 55 let od svého založení

04.07.2019 9:10

V Domově u fontány se oslavovalo významné výročí. Je to již 55 let, co bránami prošli první klienti, kteří zde našli potřebnou pomoc a podporu. Tuto významnou událost si Domov u fontány připomněl 27. června 2019, kdy se tu uskutečnila zahradní slavnost, jejíž součástí byl i křest historicky druhého kalendáře Domova s názvem Vzpomínky a DVD o historii zařízení.