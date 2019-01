Pardubický kraj: Krajský Sokol dostane 600 tisíc na činnost a vzdělávací projekty

V loňském roce kraj kromě 200 tisíc korun na činnost vyčlenil částku 400 tisíc korun, která byla využita na organizaci krajského sletu a účast cvičenců na sletu celostátním. V letošním roce kraj vyčlení na provoz a jednotlivé projekty souhrnnou částku ve stejné výši, tedy 600 tisíc korun.

„Loňský rok byl mimořádný především v souvislosti s oslavou 100 let republiky. Pro mne osobně patřil sokolský slet v Praze mezi nejvýznamnější akce celého roku a velmi mne mrzí, že se stát k této oslavě sportu nepostavil více čelem. Pro nás bylo samozřejmé, že jsme kromě běžné podpory činnosti župy mohli pomoci s organizováním krajského sletu a reprezentaci kraje i právě v rámci celostátního sletu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se zástupci župy projednával další pokračování spolupráce v roce 2019 včetně projektu Svět nekončí za vrátky – Cvičíme se zvířátky, jehož třetího ročníku se v letošním školním roce účastní téměř 50 tisíc dětí. „Obdobné projekty, které mají za cíl představit a zviditelnit nejen Sokol, ale především vést děti již od mateřských škol k pohybu, jisté formě zodpovědnosti a společenskému chování, mají naši jednoznačnou podporu,“ řekl hejtman Netolický.

Ten se zástupci župy řešil také stav majetku jednot a jejich údržbu a rozvoj. „Dlouhodobě se snažíme upozorňovat, že stav sokoloven je mnohdy žalostný a investice, které by tento majetek vyžadoval, sahají do stovek milionů korun, což samozřejmě není v možnostech kraje. Nicméně jsme připraveni jistou formou pomoci například s vytvořením fondu záchrany majetku. Celkově bychom chtěli v letošním roce podpořit župu částkou 600 tisíc korun, která by zahrnovala nejen její činnost, ale také další náborové a vzdělávací projekty či právě záchranu majetku,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v Rakousku-Uhersku v době politického uvolnění šedesátých let 19. století z iniciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Tělocvičná jednota pražská (později Sokol Pražský) byla založena za účasti předních českých vlastenců 16. února 1862. První sokolský prapor namaloval Josef Mánes a při jeho rozvinutí 1. června 1862 se stala matkou praporu Karolina Světlá. Vlastenecké zaměření Sokola se projevovalo od začátku a jeho vystupování (výlety v krojích, účast na národních slavnostech, veřejná cvičení aj.) povzbuzovalo národní sebevědomí.

