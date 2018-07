Pardubický kraj: Lanškrounská zemědělka pomůže s rozvojem školy v Gruzii

Proto krajská delegace, jejíž členem je i ředitel Střední zemědělské a veterinární školy v Lanškrouně David Hruška, navštívila střední školu v Tsinamdzgvriantkari. Ta má na gruzínské poměry velmi moderní vybavení v několika oborech včetně zemědělských. Problémem je nedostatek studentů a zkušeností s moderními výukovými metodami.

„Celá škola se skládá ze tří pracovišť s celkovou kapacitou 1700 žáků. Naplněnost se v současné době pohybuje okolo 360. Základním problémem jsou chybějící ubytovací kapacity, které znemožňují větší zájem dětí a jejich rodičů, protože možnosti každodenní dopravy jsou v oblasti minimální. Nyní však škola staví vlastní internát, což by výhledově situaci mělo zlepšit. I přesto, že nejsme schopni se stavbou pomoci, nabízíme naše zkušenosti s rozvojem zemědělského školství a moderními výukovými metodami,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ředitelé obou škol David Hruška a Temur Asatiani se v rámci návštěvy a prohlídky školy domluvili na přípravě smlouvy o spolupráci, která by nejprve byla zahrnuta do probíhajícího projektu, a následně by měla pokračovat samostatně. „Pro naše studenty by mohla být skvělá příležitost spolupracovat se studenty v jiné zemi, a to nejen pro předávání zkušeností, ale také pro prohloubení jazykových znalostí v angličtině, ale i ruštině. Vzhledem k tomu, že naše škola v minulosti prošla díky krajským investicím masivním rozvojem, můžeme být mentorem v zemědělských oborech a pomoci tak dalšímu uplatnění absolventů. Ti nejlepší z gruzínských studentů by se v rámci výměny mohli podívat, jak funguje vzdělávání u nás,“ uvedl ředitel školy David Hruška.

Psali jsme: Pardubický kraj bude žádat dotace na obnovu mlýnů, zadal zpracování projektu Hejtman Netolický: Gruzie je perspektivní zemí pro turisty i podnikatele Pardubický kraj do tří až čtyř let opustí i Zámek Bystré Pardubický kraj: Přípravy krajských investic nespí ani v letních měsících

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva