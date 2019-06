Pardubický kraj: Modernizace silnice z Rozstání do Městečka Trnávka začne v létě

Rada Pardubického kraje schválila výběr stavební firmy, která začne v srpnu modernizovat silnici II/371 v úseku Rozstání – Městečko Trnávka. Jedná se o další z projektů, které jsou podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu. Vysoutěžená částka za modernizaci 2,8 kilometru dlouhého úseku činí 31,3 milionu korun bez DPH při termínu dokončení do 183 dní od předání staveniště.

„Vítězná nabídka v hodnotě 31,3 milionu korun bez DPH je nejen o více jak dva miliony korun nižší než předpokládaná hodnota, ale především se nám podaří o dva měsíce zkrátit dobu realizace a tím pádem i dopravní omezení pro občany v okolí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Modernizovaný úsek silnice začíná na okraji Rozstání na křižovatce se silnicí III/36825 až po okraj Městečka Trnávka o celkové délce 2,8 kilometru,“ řekl hejtman.

Součástí modernizace není jen samotná silnice. „V Rozstání zmodernizujeme autobusové zastávky, upravíme chodníky včetně nasvícení přechodu pro chodce. Na trase se nachází také dva mosty. Ten přes Malíkovský potok bude opraven a vrchní část mostovky rozšířena. Druhý most přes Heritovský potok byl v roce 2017 přestavěn a není tedy součástí této modernizace,“ uvedl krajský radní pro oblast dopravy Michal Kortyš.

Do vyhlášeného výběrového řízení se přihlásilo šest dodavatelů. „Rozpětí nabízené ceny bylo od 31,3 milionů korun až po necelých 36 milionů korun. Co se týká kritéria s 20 procentní váhou, tedy délky stavby, tak jsme se pohybovali od 183 do 240 dní. Předpokládáme, že staveniště bude zhotoviteli předáno na začátku srpna,“ uvedl 1. náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

autor: komerční tisková zpráva