Pardubický kraj: Přípravy krajských investic nespí ani v letních měsících

„Letní měsíce se snažíme využívat k plánování investiční činnosti ve vazbě na rozpočet pro rok následující. V současné době máme v různé podobě rozpracovanosti téměř 150 projektů z evropských fondů za 5,7 miliardy a celou řadu vlastních investic ve všech oblastech od dopravy po zdravotnictví. Mezi zásadní patří samozřejmě budování centrálních příjmů v Ústí nad Orlicí a Pardubicích, výstavba nemocnice v Moravské Třebové, investice na pardubickém zámku, výstavba výjezdové stanice ZZS ve Vysokém Mýtě či aktivity spojené s Winternitzovými mlýny. Nadále počítáme s investicí do provozní budovy na tvrzi Bouda, kde došlo ke zdržení, ne však na naší straně. Zároveň chceme rozběhnout přípravu převodu Boudy pod Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, což by mělo pomoci především provozní stránce objektu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň upozornil, že kraj stejně jako v minulosti připravuje projekty i nad rámec dostupných finančních prostředků. „V minulosti se nám osvědčilo připravit projekty do zásobníku akcí. To nám umožňuje v případě problémů pružně reagovat a neztrácet další drahocenný čas,“ sdělil hejtman Netolický.

Jedním z témat jednání byl také postup výkupu pozemků pod silnicemi, které kraj plánuje zmodernizovat. „Bohužel majetkoprávní vypořádání se často vlečou nepřiměřeně dlouho. V rámci silničních projektů se jedná o tisíce smluv s vlastníky pozemků, což samozřejmě vyžaduje nemalé úsilí a čas, a proto jsme v letošním roce personálně posílili, abychom zajistili, že vše bude řešeno co nejrychleji. Cílem je, abychom na naše silnice mohli vyčerpat všechny finance, které můžeme čerpat z rozvojových fondů EU“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má investice, majetek a kulturu ve své gesci.

Ten také navrhl nový systém sledování a řízení investic kraje. Systém počítá mimo jiné například i s tím, že každé čtvrtletí radní Pardubického kraje spolu s vedoucími odborů proberou na svém zasedání po sektorech i jmenovitě všechny běžící i připravované investice. Podle aktuálního vývoje na nich rozhodnou o dopadech do rozpočtu či časových změnách. „Nejedná se o jednoduchý úkol. Kraj je největší realitní vlastník v území, spravuje nemovitý majetek v hodnotě přes 25 mld. korun a téměř 3.200 km silnic. Na tomto majetku dnes realizujeme či připravujeme 211 investičních akcí v celkové výši 9,6 mld. korun,“ shrnul Línek.

autor: komerční tisková zpráva