Pardubický kraj: Rada památky řešila řečanský most i uznání výjimečnosti výcviku koní

reklama

Most se smí používat jen do zimy

Most přes Labe na silnici z Kladrub nad Labem na Řečany nad Labem je v havarijním stavu a bude potřeba ho zásadně rekonstruovat. Kraj pro něj zatím připravuje mostní provizorium, které bude osazeno přímo na most. „Tlačí nás čas, podle posudku bychom měli vyloučit provoz ze stávající mostní konstrukce do zimní sezony 2022/2023. Zjišťovali jsme možnost nájmu mostního provizoria, které by bylo umístěné vedle mostu, ale ta cena byla tak vysoká, že by se to vůbec nevyplatilo. Proto je na stole varianta pořídit mostní provizorium vlastní, které by kraji zůstalo i pro další stavby, a umístit ho na stávající mostní objekt,“ uvedl předseda Rady památky Roman Línek.

Při rekonstrukci mostu bude mostní provizorium přemístěno mimo rekonstruovaný most tak, aby byla zachována obslužnost regionu. Na modernizaci mostu má kraj vybranou variantu, kterou odsouhlasily dotčené orgány ochrany přírody i památek a je podána žádost o stavební povolení. Výsledná podoba také splňuje všechny parametry pro lodní dopravu. „Teď hledáme možnosti spolufinancování, protože cena jistě přesáhne 200 milionů korun,“ dodal Línek.

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 6345 lidí

Další statek UNESCO?

Na jednání získala podporu také myšlenka pokusit se o nominaci výcviku kočárových koní a vozatajství na seznam nemateriálního dědictví UNESCO. To by zahrnovalo jak kladrubské bělouše, tak i slatiňanské vraníky. „Je to ještě běh na dlouhou trať, ale pokud by se to podařilo, měli bychom v našem kraji dva materiální statky UNESCO (zámek Litomyšl a Krajina pro výcvik koní v Kladrubech) a ke dvěma nemateriálním statkům UNESCO (Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku a České a slovenské loutkářství) by přibyla ještě třetí položka,“ dodal Línek.

Psali jsme: Pardubický kraj: Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku, uvidíte proměnu města a okolní krajiny Národní památkový ústav: Rondel pod věží hradu Kunětická hora se proměnil v divadelní scénu Pardubický kraj: Příprava zámku Bystré pro nouzové ubytování pokračuje Pardubický kraj přichází se zákonodárnou iniciativou, týkající se archeologických nálezů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.