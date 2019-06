Pardubický kraj: UNICORN umožní studentům práci ve vývojovém centru

„Snažíme se využívat zájmu zaměstnavatelů na prohlubování spolupráce s našimi středními školami a především chceme studentům umožnit dlouhodobou praxi a výuku přímo ve firmě, což nelze srovnat s několikatýdenní praxí. Nejprve jsme se zaměřili na průmyslové obory a firmy a nyní se postupně snažíme jít také do dalších oborů včetně IT, programování či elektrotechniky. Společnost UNICORN, která má pobočku také v České Třebové právě tyto možnosti nabízí a na Slovensku je již tato spolupráce dlouhodobějšího charakteru, a proto se máme kde inspirovat,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Například v oblasti informačních technologií je nutné si uvědomit, že úspěšné odborníky není české školství schopné zaplatit, a proto bychom chtěli v rámci spolupráce s IT a technologickými firmami zajistit pomoc jejich zaměstnanců. Společnost UNICORN tento druh spolupráce již v Prešově aplikuje,“ řekl hejtman.

Možnost prohloubení spolupráce s dalším zaměstnavatelem vítá také ředitel českotřebovské technické školy Jan Kovář. „Daří se nám spolupracovat se společnostmi v oblasti železniční dopravy, ale chceme pomoci i dalším oborům, které na škole vyučujeme. Společnost UNICORN je v tomto směru velmi uvědomělá a ví, že právě na středních školách si může připravovat budoucí odborníky, kteří ji mohou posouvat dále. Pakliže to bude jen trochu možné, určitě jsme připraveni do společného projektu vstoupit. Zkušenosti prešovské školy jsou pro nás velmi cenné, jelikož nemusíme vymýšlet něco zcela nového, ale můžeme do našich podmínek upravit již existující rámec,“ řekl Jan Kovář.

Střední průmyslová škola elektrotechnická Prešov

Škola s 66 letou historií, která patří mezi nejúspěšnější na celém Slovensku, vychovala přes osm tisíc absolventů. V letošním školním roce ji studuje přes 700 studentů ve třech studijních programech - elektrotechnika (elektroenergetika, počítačové systémy, průmyslová informatika), informační a síťové technologie, IT management procesů. V rámci dlouholetého partnerství Pardubického a Prešovského samosprávného kraje škola spolupracuje se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou v Pardubicích. Mezi spolupracující subjekty patří také například České vysoké učení technické v Praze.

autor: Tisková zpráva