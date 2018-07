Pardubický kraj: Winternitzovy mlýny dostávají jasnější podobu

Týmy architektů jednaly o hlavní budově, kterou má na starosti architekt Petr Všetečka a kde by měla vzniknout krajská galerie. Dále svou práci představil Jan Šépka, který projektuje polytechnické dílny a zároveň řeší celý parter areálu mlýnů. Duo mladých architektů Martin Prokš a Marek Přikryl zase řeší rekonstrukci věže sila a účastnil se i pardubický rodák Zdenek Balík. Ten navrhuje novostavby. Všichni prezentovali stav rozpracovanosti jednotlivých projektů. Jako supervizor se zúčastnil renomovaný architekt Josef Pleskot.

Přítomní se shodli, že jednotlivé dílčí projekty jsou ve vysokém stadiu rozpracovanosti. „Jsem moc rád, že práce v mlýnech krystalizují. Není to dílo jednotlivce, ale výsledek debaty odborníků a to je to na tomto projektu unikátní a velmi zajímavé. Přínosy architektů do sebe zapadají a celý areál se tak dostává do podoby, kterou tato národní památka potřebuje,“ sdělil po jednání náměstek hejtmana Roman Línek.

Z jednání vyplynulo, že na podzim letošního roku budou připraveny podklady pro zahájení stavebního řízení. Pokud nenastanou komplikace, tak v druhé polovině roku 2019 mohlo dojít ke stavebním pracem na galerii. Ostatní projekty jsou v obdobném fázi rozpracovanosti.

Psali jsme: Pardubický kraj: Provoz centrálního příjmu by dopravu v ulici Kovářů neměl téměř zatížit Pardubický kraj: Přístup do školy bude bezbariérový a nebude do ní zatékat Pardubický kraj: Zastupitelé nově získají za svoji práci pololetní odměny Pardubický kraj dotací podpoří začínající praktiky a dětské lékaře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva