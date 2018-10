Pedagogická komora: Vláda s dalším navyšováním platů ve školství nepočítá

30.10.2018 18:11

Vláda poslala do Sněmovny střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2020 a 2021, který nepočítá se slibovaným navýšením financí pro školství. Zatímco v roce 2019 má do regionálního školství směřovat 143,7 miliard korun, v následujících dvou letech to má být 147,5 miliard. Necelé 4 miliardy navíc nemohou na plánovaný růst učitelských platů stačit.