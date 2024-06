Podcasty Českého rozhlasu bodovaly v anketě Podcast roku

Všechny tři podcasty zároveň obsadily první tři místa v kategorii Veřejnoprávní. „Ocenění v rámci ankety Podcast roku si vážím a jsem rád, že podcasty Českého rozhlasu získávají uznání nejen od odborníků, ale těší se také velké oblibě u posluchačů. Jsme připraveni objevovat další možnosti obsahu on demand i do budoucna. Gratuluji všem kolegům k získaným oceněním a přeji jim, aby vzniklo mnoho dalších zajímavých témat a epizod,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Podcast Českého rozhlasu Radiožurnál Host Lucie Výborné dokázal obhájit loňské první místo v kategorii Talk show. „Ze srdce děkuji všem, kdo mi poslali hlas. Ale jestli mám z něčeho doopravdy radost, potom je to fakt, že v naší zemi je spousta šikovných, talentovaných, chytrých a fascinujících lidí, s kterými stojí za to mluvit. S kolegou a dramaturgem Tomášem Černým nás pořád baví objevovat je a jezdit za nimi klidně i do té nejzapadlejší vesnice v zemi,“ řekla ke svému vítězství autorka a moderátorka pořadu Lucie Výborná.

Rekonstrukce skutečných kriminálních případů Mirka Vaňury Kriminálka, kterou vysílá Český rozhlas Dvojka, opět zvítězila ve Veřejnoprávní kategorii a obhájila třetí příčku v kategorii True Crime, která se mezi posluchači stále těší obrovské popularitě. Kriminálka získala stejně jako loni nejvíce hlasů od posluchačů a posluchaček ze všech podcastů Českého rozhlasu.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 3% Převážně ano 0% Převážně ne 2% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 12683 lidí

„Mám obrovskou radost, že posluchači a fanoušci poslali Kriminálce ještě více hlasů než před rokem. Vážím si jejich věrnosti a beru to hlavně jako ocenění práce všech těch skvělých detektivů, vyšetřovatelů, soudních lékařů, státních zástupců a mnoha dalších, kteří se zločinem u nás bojují s takovým zápalem a obětavostí. To je to, co mě na skvěle sehraných týmech mordpart vždycky fascinovalo, a co se nám snad daří předat v Kriminálce posluchačům,“ uvedl autor podcastu Kriminálka Mirek Vaňura.

Zpravodajský podcast Českého rozhlasu Vinohradská 12 pod vedením Matěje Skalického obsadil druhé místo v kategorii Zpravodajství a publicistika. „Mám vážně velkou radost. Je to ocenění práce celého týmu, který jede nonstop, aby každý všední den vznikla nová epizoda. Lidi očividně baví, jak Vinohradskou 12 děláme. Děkujeme za to. Co víc si můžeme přát,“ uvedl autor podcastu Vinohradská 12 Matěj Skalický. Vinohradská 12 je k poslechu každý všední den v aplikaci mujRozhlas, na serveru iROZHLAS.cz nebo na stanici Český rozhlas Plus.

V kategorii Objev roku za Český rozhlas zvítězila podcastová série Odpustit? Série přináší pět rodinných dramat, která nemají vždy jednoznačně pozitivní vyústění. Rozkrývá motivace a dopady, které odpouštění může mít na mentální a fyzické zdraví, ale také na mezilidské vztahy a společnost jako takovou. Podcast Odpustit? připravila autorka Ridina Ahmedová, kreativní producentka Veronika Ruppert a mistr zvuku Jaroslav Pokorný.

Kromě zmíněných podcastů získala vysoký počet hlasů i zábavná talk show Radia Wave Buchty. Na pátém místě v kategorii Talk show se umístil pořad ČRo Dvojka Blízká setkání, na pátém místě v kategorii Životní styl a zdraví podcast Radia Wave Balanc a na čtvrtém místě v kategorii Vzdělávací pořad Meteor.

V 6. ročníku ankety Podcast roku hlasovalo pro své oblíbené podcasty více než 116 tisíc lidí.