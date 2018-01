Policie ČR: Kontingenty poprvé v tomto roce odjely do Makedonie a Srbska

V pondělí v dopoledních hodinách se na půdě Policejní akademie ČR konal slavnostní ceremoniál k odjezdu patnáctého kontingentu do Makedonie a sedmého do Srbska. Ceremoniál se uskutečnil za přítomnosti ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara, policejního prezidenta genmjr. Tomáše Tuhého, velvyslankyně Srbské republiky J.E. Very Mavrič a vedoucí zastupitelského úřadu Makedonie Elionory Stankovikj.

„Vážím si policistů, kteří na těchto mísích efektivně pomáhají řešit nelegální migrační krizi a při tom dělají České republice skvělé jsméno. Skutečnost, že o naši pomoc Makedonie i Srbsko opakovaně stojí, dokazuje, že naši policisté jsou na místě potřební a dělají svou práci dobře," uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar.?

Do Makedonie odjelo celkem 40 policistů, z toho 4 ženy a jeden psovod se služebním psem. Do Srbska odjelo 15 policistů, z toho jedna žena. V rámci bilaterální spolupráce budou působit v oblasti měst Gevgelija a Negotin.

Policisté budou provádět především preventivní činnost, která spočívá v kontrolách osob, vozidel a dohledu nad veřejným pořádkem. K výkonu služby budou využívat ruční a vozidlové termovize a nová speciální terénní vozidla zn. Land Rover. Policejní prezidium ČR těchto vozidel pořídilo celkem 20.

„Aby policisté mohli svou práci vykonávat kvalitně i v takto náročných terénních podmínkách, jako jsou v Makedonii a Srbsku, musí mít k tomu odpovídající techniku a vybavení. První letošní kontingent tak vůbec poprvé vyzkouší nová speciální vozidla, která jsou určena přímo pro zahraniční mise. Věřím, že tato nová vozidla našim policistům dopřejí zasloužený komfort,“ sdělil policejní prezident genmjr. Tomáš Tuhý.

Oba kontingenty se vrátí do České republiky za šest týdnů.

autor: PV