Policie ČR: Na jediném webu 121 nástrojů proti ransomwaru

Za pět let své existence pomohl projekt No More Ransom zabránit tomu, aby téměř miliarda eur skončila v kapsách zločinců.

K pátému výročí projektu byly spuštěny nové webové stránky No More Ransom, které jsou moderní a uživatelsky přívětivější, nabízí aktualizované informace o ransomwaru a rady, jak zabránit infekci ransomwarem.

Práce z domova, na pláži nebo v kavárně je dnes pro mnoho lidí realitou. Vše, co potřebujeme, je uloženo v našich digitálních zařízeních, jako jsou osobní počítače, notebooky a mobilní telefony, které obsahují důležité informace o našem osobním a pracovním životě. Digitalizace vytvořila flexibilní životní prostředí, které nám dává svobodu snadného přístupu k universu informací. Poskytuje nám také prostor pro uložení stovek tisíc různých souborů: obrázky našich dětí a domácích mazlíčků, elektronické lístky, projekty, důležité matice, na kterých jsme pracovali týdny, archivy plné desetiletí znalostí a vzpomínek. Ransomware umožňuje zločincům toto všechno v okamžiku ukrást. Proto je zásadní dávat si pozor, být opatrný a chránit svůj digitální svět.

Iniciativa No More Ransom byla spuštěna 25. července 2016 nizozemskou policií, Europolem, McAfee a Kaspersky Lab.

Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky, která má ve své gesci potírání kybernetické kriminality, se již před lety zapojila do tohoto úspěšného projektu. Umožnila tehdy vznik webové stránky této iniciativy v českém jazyce, stejně jako nyní u příležitosti pátého výročí projektu No More Ransom vznik české verze nového webového portálu. To usnadní orientaci pro české uživatele. Se stejnou úrovní zabezpečení a srozumitelností nabídne nový web No More Ransom renovovaný vzhled, uživatelsky přívětivější prostředí a zároveň návštěvníkům umožní rozšířit své znalosti o ochraně před ransomwarem prostřednictvím sekce s aktualizovanými doporučeními o prevenci.

Zamčený? Na webu No More Ransom najděte klíč

Dekryptory dostupné v úložišti No More Ransom pomohly více než šesti milionům lidí obnovit jejich soubory zdarma. To zabránilo zločincům vydělat téměř miliardu eur útoky ransomwaru. V současné době nabízí No More Ransom 121 bezplatných nástrojů schopných dešifrovat 151 rodin ransomwaru a sdružuje 170 partnerů z veřejného a soukromého sektoru. Portál je k dispozici ve 37 jazycích.

Přečtěte si, než kliknete

Nejlepší způsob, jak zůstat zdraví, je neonemocnět. Toto samozřejmé sdělení platí také pro útoky ransomwaru. Terčem může být kdokoli - jednotlivci i společnosti všech velikostí. Takže, co můžeme dělat?

Pravidelně zálohujte data uložená ve vašich elektronických zařízeních.

Sledujte svá kliknutí - víte, kam vás odkaz zavede?

Dejte si pozor na přílohy v e-mailech.

Zajistěte, aby byl váš bezpečnostní software a operační systém aktuální.

Pokud se stanete obětí, neplaťte! Nahlaste zločin a podívejte se na webové stránky No More Ransom za účelem nalezení dešifrovacího nástroje.

Pro ucelený přehled si přečtěte všechny rady týkající se prevence na webu No More Ransom.

Připojte se k nám v boji proti ransomwaru!

Projekt www.nomoreransom.org v českém jazyce naleznete ZDE.

