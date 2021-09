Policie ČR: Pro děti i Zebru začíná nový školní rok

Začátek školního roku znamená pro tisíce žáků návrat do školních tříd a k pevnému režimu, který bývá obvykle v naprostém protikladu s chováním o prázdninách. Nejde jen o to, že se děti každé ráno usazují do školních lavic, ale také o to, že se do školy musí bezpečně dopravit.

První týden v září je tak každoročně velkou výzvou i pro policisty, kteří se dětem snaží usnadnit a zajistit bezpečný návrat do škol. I letos proto budou v celém Česku tisíce dopravních a pořádkových policistů společně s preventisty dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu u přechodů pro chodce v okolí škol, aby byla cesta do školy pro děti co nejbezpečnější. Pro malé školáky mají policisté připravené kromě opakování pravidel bezpečného přecházení vozovky i dárky a pracovní sešity „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Mimo to se i dopravní policisté zapojí přímo do výuky ve třídách, kde budou dětem předávat informace o bezpečném pohybu na pozemních komunikacích, vysvětlovat základní dopravní značení a důležitost poutání ve vozidle.

Vedle preventivních aktivit a zvýšeného dohledu na začátku září se i v průběhu celého roku budou žáci prvního stupně již tradičně potkávat s policejní Zebrou v rámci zmiňovaného projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“, který je součástí jednoho z pilířů policejní prevence s názvem „Tvoje cesta v dopravě“. Zebra je provede celým školním rokem a na konkrétních případech ukáže vzorce správného a bezpečného chování. Pracovní sešit k projektu je pravidelně distribuován policejními preventisty do škol a organizací zabývajícími se volnočasovými aktivitami dětí. Pracovat s ním ale může každý rodič, vychovatel v družině, vedoucí zájmových kroužků, zkrátka každý, kdo má zájem předávat dětem důležité informace o osobním bezpečí v dopravě. Stáhnout lze například ZDE.

Pro letošní rok mají policejní preventisté pro děti velkou novinku. Kreslená Zebra ožila, dostala svůj příjemný hlas a děti se na ni mohou těšit v atraktivních videích na policejním Youtube kanálu, která je zábavnou a nenásilnou formou budou vzdělávat. Videa obsahově korespondují s pracovním sešitem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“ a budou postupně přidávána na webové stránky www.policie.cz po celý školní rok 2021/2022. Pro snadnější dohledání informací o preventivním projektu již funguje jednoduchý odkaz na stránkách www.policie.cz/zebra. Nejen děti, ale i pedagogičtí pracovníci a rodiče zde snadno a rychle najdou užitečné informace včetně krátkých videí, která mohou využívat k debatám na téma bezpečně v silničním provozu.

Ve středu 1. září se současně spouští stejnojmenná dětská literární a výtvarná soutěž, jejímž cílem je samozřejmě dětem opět připomenout bezpečné chování v silničním provozu. Soutěž potrvá až do 22. října 2021 a nosným tématem je přecházení vozovky. „Děti mohou využít jakékoli výtvarné či literární prostředky a jejich soutěžním dílem může být kresba, malba, model, fotopříběh, vyprávění, báseň,“ vysvětluje Markéta Novotná organizátorka soutěže z Týmu silniční bezpečnosti.

Podle statistických dat za posledních pět let došlo v první školní den celkem ke 12 dopravním nehodám s účastí dítěte chodce a žádné z dětí nebylo při těchto nehodách usmrceno. S dalšími školními dny se však počet dopravních nehod zvyšuje. V období od 1. do 10. září za posledních 5 let došlo celkem k 132 dopravním nehodám a ke 12 těžkým zranění dětí. „Každoročně je proto na začátku školního roku nezbytné na problematiku bezpečného pohybu dětí v silničním provozu upozorňovat a celoročně děti k tématu dopravní výchovy vracet,“ vysvětluje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR. „Zebra, i díky novým videím, umožní dětem pochopit, že i ony jsou účastníky silničního provozu, kteří mají povinnost dodržovat pravidla a také třeba to, jak je důležité, aby se před vstupem do vozovky rozhlížely, protože nikdo jiný to za ně opravdu neudělá,“ dodává.

