Povodí Labe: Zahájení revitalizace slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě

V rámci přípravných prací došlo k transferu rdestu alpského (Potamogeton alpinus) a rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus) na náhradní lokality. Transfer byl proveden koordinátorkou záchranného programu pro rdest RNDr. Romanou Prausovou, Ph.D. Převážná část místní populace rdestu dlouholistého zůstala zachována ve vymezené bezzásahové zóně.

Po dokončení revitalizace dojde k návratu rdestů na původní lokalitu. Z důvodu nedostatečného oslunění vodní hladiny pro vývoj vegetace rdestů a snížení množství opadu listí došlo k nutnému zásahu do břehových porostů – kácení stromů a keřů. Opadem organického materiálu z dřevin dochází ke zvýšení trofie (úživnosti) prostředí, které není žádoucí pro rozvoj vzácných vodních rostlin.

Při kácení byly přednostně odstraňovány geograficky nepůvodní druhy (trnovník akát, topol kanadský, olše lepkavá), dřeviny ve špatném zdravotním stavu (topoly, vrby a olše) a provozně nebezpečné dřeviny. Vytipované staré a doupné stromy byly na stanovišti ponechány a z důvodu zajištění bezpečnosti z nich byla vytvořena torza. Jejich funkce biotopu pro různé organismy tak zůstala zachována. Dřeviny určené ke kácení byly vybrány koordinátorkou záchranného programu pro rdest a ke kácení bylo vydáno povolení Magistrátem města Hradce Králové.

V současnosti probíhají práce na přípravě odvodňovací laguny, ve které bude vytěžený materiál odvodněn a následně odvezen na skládku.

Do konce října bude na místo stavby dopraven sací bagr, kterým bude odstraňován sediment z koryta slepého ramena. Tato činnost by měla být zahájena v průběhu listopadu 2018. Veškeré stavební práce, včetně uvedení okolních pozemků do původního stavu budou ukončeny do 15. 11. 2019.

Psali jsme: Povodí Labe: Zveřejnění historie jezu v Předměřicích Povodí Labe má pravomocné stavební povolení na poldr Kutřín Povodí Labe: Masarykovo zdymadlo Střekov na 2. místě v anketě České a slovenské stavby století Povodí Labe: Příprava revitalizace slepého ramene Orlice v Malšově Lhotě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva