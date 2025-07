Šílenci. Pan Tomio. A Turek zavání. Mladá naděje lidovců se svěřila novináři

zveřejněné části rozhovoru vyhýbá reflexi vlastní strany či koalice Spolu. Například nekomentuje, jak KDU-ČSL řeší otázky, které označila za klíčové pro mladé voliče, jako je ekologie nebo digitalizace. Soustředí se spíše na opozici, která podle ní není konstruktivní. Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 16529 lidí Sandroni se vevyhýbá reflexi vlastní strany či koalice Spolu. Například nekomentuje, jak KDU-ČSL řeší otázky, které označila za klíčové pro mladé voliče, jako je ekologie nebo digitalizace. Soustředí se spíše na opozici, která podle ní není konstruktivní.

Bartoníček klade otázku o budoucnosti koalice Spolu: „Kdyby to v těch volbách nevyšlo, měly by ty strany jít svou cestou, nebo jste příznivcem koalice Spolu i do budoucnosti?“ Sandroni odpovídá: „Já jsem příznivcem.“ Na Bartoníčkovu otázku „Proč?“ odpovídá: „Protože si myslím, že to je cesta, jak tuhle zemi ochránit před šílencema.“ Radek Bartoníček se snaží vrátit rozhovor do civilnější roviny. „Počkejte, to jste začala zostra." Františka Sandroni vysvětlí, že se obává opozičních politiků, kteří se zemi údajně chystají odtáhnout na východ. „Například takový pan Tomio, třeba... a další. Já si myslím, že i pan Turek by mohl zavánět nebo paní Konečná ..." Jistá si ale není ani Babišem a možnost jeho návratu k moci v ní vyvolává obavy. Předsedkyně naznačuje, že vidí budoucnost KDU-ČSL v těsnější spolupráci s ODS a TOP 09, což může být signálem pro další směřování její partaje.

Františka Sandroni (*1998, Olomouc) je od března 2025 předsedkyní Mladých lidovců, mládežnické organizace KDU-ČSL, která sdružuje přibližně 400 členů ve věku 15–35 let. Narodila se v Olomouci do rodiny s česko-italskými kořeny. Její otec, Kvido Sandroni, je známou osobností místní italské komunity. Narodil se v Praze české matce a italskému otci, vyrůstal ve Florencii a později se usadil v Lutíně u Olomouce, kde působí jako překladatel a učitel italštiny. Františka zdědila zájem o multikulturní prostředí a veřejnou angažovanost. Vystudovala politologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zaměřila na evropskou politiku a sociální spravedlnost. Sandroni je také aktivní na sociálních sítích a v podcastové scéně, kde diskutuje o politice a hodnotách mladé generace.