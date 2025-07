Konečná (KSČM): Tohle už není Green Deal, to je šílenost

Když mluvíme o ekonomické situaci, co říci na blížící se emisní povolenky pro domácnosti? Opět – co to pro ně bude znamenat a jak to, podle vás, české domácnosti zvládnou? Ty predikce jsou pro české domácnosti zatím naprosto děsivé.

Mimo zdražení benzínu a nafty minimálně o 3 koruny na litr, ale spíše o dvojnásobek, je to hlavně další zdražení vytápění. Už tak drahé vytápění plynem by se zvedlo minimálně o 25 procent. Tohle už není Green Deal, to je šílenost!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

