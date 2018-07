Povodí Moravy: Na Brněnské přehradě je zakázáno koupání

Vývoj počasí, extrémní teploty, minimum srážek a historická minima vody ve vodních tocích už od začátku léta indikovaly, že bude docházet ke zhoršení kvality vody, zvláště pak vody ve vodních nádržích. Přesto Povodí Moravy, s. p. učinilo všechna možná opatření, aby udrželo vyvážený stav v Brněnské údolní nádrži, a to ovlivněním faktorů, které ovlivnit lze. V letošním roce se však zásadní faktory, které však ovlivnit nelze (teplota vzduchu, teplota vody, nízké vodní stavy), od samého začátku roku vymykají předešlým letům co do jejich extrémů, tak i doby trvání. Zhoršenou kvalitu vody KHS naměřila proto i na dalších vodních nádržích v rámci celé republiky s poměrně velkým předstihem oproti předešlým letům. Vynaložené prostředky na realizaci opatření nebyly určené na jednorázové vyčištění, ale na kontinuální dlouhodobou úpravu poměrů v nádrži v letním období z toho důvodu, že množství člověkem produkovaných živin je stále velmi vysoké a přitéká do nádrže.

Přítok do Brněnské přehrady je na historicky minimálních hodnotách a na začátku tohoto týdne dosahoval jen 1,3 m3/s. Prakticky celý měsíc červenec je přítok výrazně pod hranicí sucha. Doba zdržení vody v nádrži se tak prodloužila z průměrných 21 dní na čtyřnásobek. Roční úhrn srážek nad vodní nádrží Brno v prvním pololetí 2018 navíc dosáhnul pouze 47% normálu. Vysoké teploty, přísun živin do nádrže, minimum srážek a slabý přítok vytvářejí ideální podmínky pro rozvoj sinic.

Výsledky odběrů na koupacích vodách KHS jsou velmi těsně označeny jako voda nevhodná ke koupání. Protože je nádrž ze strany KHS hodnocena jako celek, zákaz koupání platí na celé nádrži. Výsledky z monitoringu koupacích vod nedosahují ani vzdáleně na výsledky před započetím realizace opatření, kdy hodnoty množství buněk sinic v jenom mililitru vody byly na hodnotách mezi jedním a dvěma miliony buněk sinic. Výsledky současných odběrů jsou na hodnotách 98 až 162 tisíc buněk sinic v jenom mililitru vody.

Povodí Moravy, s. p. učinilo veškerá možná opatření. Vedle dávkování síranu železitého a činnosti aeračních věží šlo také o nadlepšování omezených přítoků do Brněnské údolní nádrže zvyšováním odtoku z vodní nádrže Vír. Ani v tomto již nelze dále pokračovat, protože kvůli suchu je vodní nádrž Vír 12 metrů pod úrovní zásobního objemu a jeho odtok musel být regulován. Jediným opravdu efektivním opatřením by bylo snížení množství fosforu, který se do nádrží obecně dostává z domácností a firem. Lidé by tak měli používat mycí a prací prostředky šetrné k životnímu prostředí, čímž omezí množství živin pro sinice.

Většina drobných vodních toků pomáhající napájet Brněnskou nádrž je zcela vyschlá. Výpar na obou přehradách nacházející se na řece Svratce je v těchto teplých dnech také velmi vysoký a odtok je nutné udržet na minimální hodnotě z Brněnské nádrže dle manipulačního řádu 1,37 m3/s, proto začíná zaklesávat hladina na nádrži. Povodí Moravy, s. p. dopisem obeznámilo DPMB o klesající hladině v nádrži, aby mohla případně reagovat na nemožnost plavby do Veverské Bítýšky, případně realizovat další opatření v přítokové části do hlavního jezera vodní nádrže.

autor: Tisková zpráva