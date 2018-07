Pražská energetika připravila zcela nový typ nabíjecích stanic

Tyto trafostanice disponují dostatečným příkonem elektrické energie, a tak není problém na ně nainstalovat hned dva wallboxy pro středně dlouhé dobíjení elektroaut. Pilotní projekt realizovala PRE v ulici Dvouletky v pražských Strašnicích a do konce roku by chtěla uvést do provozu dalších deset takových míst převážně v sídlištích, která jsou dosud na infrastrukturu pro elektromobilitu poměrně chudě vybavená. Během několika málo let by takových nabíjecích míst mohlo být až šedesát.

Tato dobíjecí místa používají systém Menekes, pro dobíjení disponují výkonem až 22 kW a oba wallboxy mohou být na těchto trafostanicích používány najednou. Samozřejmostí je zařazení tohoto typu dobíjení do systémů PREpointů, to znamená, že zaregistrovaní uživatelé dobíjecí sítě PRE je mohou používat prostřednictvím svých čipů či identifikačních karet. Ve velmi blízké době začne fungovat i systém pro čtení QR kódů, který umožní i neregistrovaným uživatelům, například mimopražským elektromobilistům nejen stanici odemknout a využít pro dobíjení, ale za odebranou elektřinu i on-line zaplatit.

PRE má tento typ nabíjecích stanic zařazen i ve svém dohledovém systému a informace o těchto místech je součástí navigací, takže řidiči elektroaut snadno zjistí, kde se nejbližší PREpoint nachází a v jakém je stavu, zda-li třeba není obsazený či mimo provoz.

Samozřejmostí těchto nabíjecích míst je i obnova fasády trafostanic. Ty PREdistribuce obnovuje již několik let a z nevzhledných šedivých „krabic“ často poničených sprejery se stávají malebné součásti obytných čtvrtí. PREdistribuce při obnově fasády spolupracuje s agenturou Down s.r.o. a motivy vybírá vhodně ve vazbě na okolí. A tak například u stadionu v Edenu je sportovní tématika, u Čimického háje zase třeba perníková chaloupka atp. Motivy použité na trafostanicích s wallboxy pro dobíjení elektroaut budou jednotné a evokují noční město s tichou a bezemisní dopravou.

Uvedením pilotního provozu dobíjecí stanice s wallboxy v ulici Dvouletky se počet stanic PRE pro elektromobily v Praze přiblížil již číslu sedmdesát.

Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., která je prostřednictvím dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., regionální provozovatel distribuční soustavy, působící na území hlavního města Prahy a města Roztoky. Současně je Pražská energetika, a. s., významný obchodník s elektřinou na velkoobchodním trhu v ČR. Skupina PRE je jedním z největších dodavatelů elektřiny s působností na celém území České republiky. Prodává ji více téměř sedmi stům tisícům odběratelů.

Historie pražské energetiky sahá až do roku 1897, kdy ještě v rámci Elektrických podniků královského hlavního města Prahy byly položeny základy pražské veřejné elektroenergetické sítě. Po mnoha vlastnických a organizačních změnách vznikla k 1. 1. 1994 akciová společnost. Ta se od svého založení postupně přeměnila na zákaznicky orientovanou společnost v oblasti obchodování, prodeje a distribuce elektřiny. Další informace naleznete ZDE.

autor: Tisková zpráva