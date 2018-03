Přeshraniční spolupráce Oblastní charity Most pokračuje i letos

Začátkem března vyhodnotilo vedení Oblastní charity Most všechny loňské přeshraniční projekty jako úspěšné a schválilo plán přeshraniční spolupráce pro letošní rok.

V jeho obsahu jsou opět především akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale také pro seniory, zaměstnance a dobrovolníky Mostecké Charity a jejích partnerů.

Jako každoročně začal i náš rok 2018 celostátně vyhlášenou Tříkrálovou sbírkou, do které letos přispěli i partneři a přátelé z německých hornických bratrstev Marienberg, Lengefeld a Waldkirchen, jakož i Spolek severočeských havířů Most, při pietním aktu u památníku Nelson v Oseku, kde jejím českým i německým obětem pravidelně pokládá kytici i Oblastní charita Most.

V lednu a únoru proběhla též úspěšná jednání o projektových záměrech roku 2018, zahrnujících kulturu, vzdělávání, výměnu zkušeností, vzájemné poznávání, profesní růst, ale i oslavu partnerského jubilea, Mezinárodní den dětí a úctu ke společné historii. Jsou to např.:

Mezinárodní dětský den, který v Divadle rozmanitostí a v klubu Barborka v Mostě oslaví německé děti z Marienbergu s českými kamarády v rámci desátého výročí partnerství Oblastní charity Most se ZŠ Vévody Heinricha Marienberg, které je po celé desetiletí velmi aktivní a úspěšné.

V červenci se delegace Mostecké Charity zúčastní oslavy 20. výročí založení Muldentálského spolku umění intarzie Sörnzig, který současně představí své nové ateliéry ve městě Mittweida.

V srpnu se děti z Charitní rodinné asistence z Mostu tradičně vydají na opačnou stranu Krušných hor do města Oederan a obce Gahlenz, kde v rámci projektu „Česko-německé Krušnohoří, základ společného soužití“ navštíví park miniatur Malé Krušnohoří, Vesnické muzeum, Farmu Miriquidi s chovem exotických alpak a setkají se s německými kamarády z dětského zařízení Kunterbunt i z církevní obce. Akce je zábavná i vzdělávací a u dětí velmi oblíbená.

V září přijede do Mostu a do Oseka delegace německých seniorů a dobrovolníků z Lidové solidarity Freiberg. Společně bude hodnocena sociální práce, uctěna společná historie a v programu je též kultura a vzájemné poznávání.

V září se také vydá čtyřicetičlenná delegace dětí s doprovodem z Charitních zařízení z Mostu, Oseka a Duchcova do partnerského Marienbergu, kde bude při pestrém a poučném programu pokračovat oslava desátého výročí partnerství s tamní základní školou . Děti navštíví dětskou arénu a obohatí své znalosti s dopravní hlídkou, pedagogičtí pracovníci si vymění zkušenosti při prohlídce školy, města a historické radnice.

V říjnu se uskuteční odborný seminář pro pracovníky Oblastní charity Most ve městě Flöha na téma „Mateřské školy a práce s migranty“. Akce bude mít přednáškovou a exkurzní část a o jejím absolvování obdrží účastníci certifikát.

Přeshraniční kontakty a spolupráce významně obohacují naši práci, rozšiřují naše obzory, upevňují dosavadní a přináší nová přátelství a přispívají též k odbourávání nežádoucích bariér minulosti.

Brigita Janovská

autor: Tisková zpráva