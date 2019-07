Probační a mediační služba: Restorativní myšlení - jednodenní workshop s Robertem van Pagée

Cílem těchto konferencí je zapojit do řešení následků trestného činu nejen oběť a pachatele, ale také jejich rodinu, přátele a zástupce místní komunity. Právě tyto osoby se spolupodílí na sjednání a poté i dodržování plánu nápravy.



Spáchaný skutek nelze vzít zpět, ale konference může pomoc vysvětlit okolnosti, za kterých k trestnému činu došlo, omluvit se, získat odpovědi, vyjádřit naše pocity, podělit se o naše reakce na to, co se stalo. Je velký rozdíl mezi tím řešit něco osamoceně a s podporou blízkých. V určitých momentech našeho života je proto dobré si vzpomenout na restorativní myšlenku našeho lektora, která zní: "Most things look better when you put them in a circle."

autor: Tisková zpráva