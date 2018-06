RETIA: NATO chce chránit radarové informace, ne určovat výrobce radarů

Stanovisko společnosti RETIA k otázce nasaditelnosti izraelských radarů do systému protivzdušné obrany NATO

Minulý týden byla publikována Ministerstvem obrany ČR informace, že podle Air and Missile Defence Command and Control Security Acreditation Board (ASAB) není přípustné, aby byl do systémové architektury NATO zapojen systém, který nepochází z členské země NATO.

Toto vyjádření se má týkat zejména záměru koupit 8 radarových kompletů izraelského systému MADR od firmy ELTA Systems Ltd. a plánu jejich integrace do roku 2020 do obrany vzdušného prostoru České republiky.

V tomto projektu je společnost RETIA zapojena jako český průmyslový partner a garant servisních služeb po celou dobu dvacetiletého životního cyklu radaru. S fungováním systémů řízení a velení v rámci NATO má naše společnost bohaté zkušenosti: realizovala strategické projekty AČR pro její pozemní PVO v oblasti velení a řízení, které byly následně zapojeny do systémů NATO. Na základě této reference pak dostala unikátní příležitost v rámci českého obranného průmyslu vyvinout, vyrobit a dodat důležitý komponent, pozemní řídící modul aliančního systému průzkumu zemského povrchu AGS. V neposlední řadě společnost RETIA garantuje splnění podmínek systémové a datové architektury v souladu se zákonem 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací v projektu velitelsko-štábních a spojovacích vozidel Pandur; smlouva s MO ČR na tento projekt byla podepsána loni.

V souvislosti s informací o stanovisku ASAB proto pokládáme za důležité uvést následující:

1) V řadě zemí NATO fungují elektronické systémy řízení, velení a průzkumu či zbraně, které nejsou vyrobeny státy NATO, a přesto jsou do architektury NATO dlouhodobě a úspěšně zapojeny. Řadu příkladů lze uvést přímo v ČR: radary sovětského původu P-37, stíhací letouny Jas.39 Gripen či systém protivzdušné obrany RBS-70.

2) Zájmem NATO je ochrana dat v systémech řízení a velení, nikoliv určovat místo jejich výroby, pokud se jedná o spřátelenou a vůči NATO partnerskou zemi.

3) Nástrojem ochrany dat není bránění nealiančnímu výrobci dodat svoje produkty, ale zajištění, aby tato data zůstala pouze v rámci systémů NATO.

4) V rámci mezivládního projektu na dodávku radarů MADR pro Armádu ČR je právě RETIA subjektem, který řeší systémovou architekturu a zapojení do systémů NATO v souladu se všemi požadovanými standardy.

5) RETIA by v rámci projektu rovněž zajišťovala 20letý servis v průběhu životního cyklu. Klíčové údaje o provozu systému a hlavně radarová data tak po celou dobu zůstávají pouze a jedině na území NATO a v systémech NATO.

6) ELTA Systems dodala radary pro státy NATO: její radary, kterými jsou vybaveny letouny systému včasné výstrahy Italských vzdušných sil CAEW Gulfstream 550, se již účastnily aliančních cvičení a posílaly data do aliančních systémů.

Tomáš Pojar, bezpečnostní expert a bývalý velvyslanec ČR v Izraeli, k tomu uvádí: „Účelový výklad, že do systémů NATO můžou být zapojeny jen systémy vyrobené na území států NATO, neodpovídá současné realitě a v praxi by vedl k vyloučení výrobců nejen radarů, ale i letounů a pokročilých zbraňových systémů např. z Brazílie, Izraele, Jižní Korey a také ze zemí EU, které nejsou členy NATO, čímž míním zejména Švédsko.“

Tomáš Pojar dodává: „Navíc není znám žádný dokument, který by stanovisko ASAB, o němž zatím veřejně informovalo jenom MO ČR, definoval jako oficiální alianční politiku.“

Petr Tichý, obchodní ředitel RETIA a.s. uvádí: „Společnost RETIA je připravena komunikovat s NÚKIB i MO ČR, aby ze svého odborného pohledu zkušeného dodavatele pro alianční projekty přispěla k úspěšné realizaci dodávky radarů MADR vládou Státu Izrael.“

O společnosti RETIA

RETIA a.s. byla založena koncem roku 1993 týmem inženýrů, spolupracovníků z vývoje bývalé pardubické Tesly. RETIA je technologickou společností, která vyvíjí, vyrábí a modernizuje radary, raketové prostředky, systémy velení a řízení, záznamové systémy, UWB lokalizační zařízení a komunikační systémy. Tyto produkty dodává Armádě ČR i armádám spojeneckých států NATO, nepřímo i Severoatlantické alianci a dalším vojenským a civilním zákazníkům v ČR i ve více jak 40 zemích světa. Více než dvě třetiny tržeb realizuje RETIA exportem.

