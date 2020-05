ŘSD: Tunelová varianta v Bílině bude potřebovat podporu vlády

reklama

Nad problematikou vedení silnice I/13 přes Bílinu se dnes setkali na půdě Krajského úřadu v Ústí nad Labem zástupci ŘSD ČR v čele s generálním ředitelem Radkem Mátlem a ředitelem Správy Chomutov Martinem Vidimským a hejtman Oldřich Bubeníček s náměstkem pro dopravu Jaroslavem Komínkem a vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Jindřichem Fraňkem. Přítomna byla také starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Bílina je z pohledu dopravy po silnici I/13 výrazným problémem. Silnice tam vede dvoupruhově průtahem města, navíc s několika kruhovými objezdy. Přitom, jak ve směru od Teplic, tak dále do Mostu je komunikace čtyřpruhová. V Bílině proto dochází ke kumulaci dopravy s obou směrů a k tvorbě dlouhých kolon popojíždějících aut, z nichž je velká část těžkých, tranzitních.

Za poslední desítky let bylo prověřováno několik možností, jak situaci v Bílině vyřešit. „Město bohužel nelze nijak přijatelně obejít,“ podotkl ústecký hejtman Oldřich Bubeníček. Vedení silnice po estakádě a dlouhým tunelem bylo z hlediska ekonomiky příliš nákladné, a navíc se setkalo s odporem místních obyvatel. Aktuální řešení počítá s realizací téměř 1400 metrů dlouhého tunelu od vlakového nádraží po fotbalové hřiště u Kyselky. „My tuto variantu prosazujeme a chceme ji realizovat. Bez schválení záměru projektu Ministerstvem dopravy však nemůžeme investiční přípravu zahájit,“ sdělil na setkání generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl. Současná varianta počítá se čtyřpruhovým tunelem, který by odpovídal homogenizaci celého tahu silnice I/13 mezi Chomutovem, Teplicemi a po vybudování Kladrubské spojky také mezi Ústím nad Labem. „Silnice I/13 je pro severozápadní a severní Čechy klíčová komunikace. Propojuje všechny významné aglomerace v regionu, a to od Karlových Varů přes Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín až po Liberec,“ zdůraznil význam komunikace ústecký hejtman. V budoucnu se počítá se zkapacitněním silnice jak z Chomutova přes Klášterec nad Ohří do Karlových Varů, tak z Děčína do Liberce.

Z hlediska stávajícího výpočtu ekonomické efektivity stavby však čtyřpruhový tunel vychází negativně v poměru cena stavby a dopravní přínos. Centrální komise Ministerstva dopravy s největší pravděpodobností takový záměr neschválí. „Budovat pouze dvoupruhový tunel, který by ekonomicky vyšel lépe, podle nás nemá smysl. Náklady na dvoupruhový tunel, kdy by bylo nutné stejně budovat souběžnou únikovou štolu, nejsou oproti čtyřpruhové variantě se dvěma plnohodnotnými tunelovými troubami zásadně nižší. Později, kdy je s ohledem na prognózu nárůstu dopravy možné, že by čtyřpruhová varianta ekonomicky vyšla, již budou náklady na dobudování souběžného tunelu mnohem vyšší,“ srovnal varianty tunelu generální ředitel ŘSD ČR. Zohlednit je třeba také bezpečnostní hledisko provozování zatíženého obousměrného tunelu oproti dvěma jednosměrným, stejně jako vedení dopravy během uzavírek, kdy mohu v případě dvou tunelových trub používat alespoň jednu. „Proto, i s ohledem na čtyřpruhové uspořádání tahu Teplice–Most, prosazujeme čtyřpruhovou variantu již nyní,“ dodal Radek Mátl. Podle něj již byly vyčerpány všechny možnosti nalezení takové varianty, která by byla ekonomicky i společensky akceptovatelná.

K prosazení současného plánu řešení dopravy v Bílině tak bude nutná podpora vlády, a to na základě skutečnosti, že již byly prověřeny všechny možné varianty a žádná se neukázala při porovnání celospolečenských nákladů a přínosů dostatečně efektivní. Stávající situace v Bílině je kritická a do budoucna se s nárůstem dopravy ještě zhorší. Přijatelná alternativní trasa přitom neexistuje. Ústecký kraj, město Bílina i ŘSD ČR proto předloží vládě ČR materiál k zhodnocení situace. V něm bude poukázáno také na přínos čtyřpruhového průjezdu Bílinou z hlediska výkonového zpoplatnění neboli mýta.

Kromě problematického vedení dopravy v Bílině se zástupci kraje dotazovali na přípravu ostatních silničních staveb v kraji. Zejména na dostavbu dálnice D7, obchvat Žiželic na silnici I/27 či Kladrubskou spojku na silnici I/13, která výrazně zrychlí spojení mezi Teplicemi a dálnicí D8.

Psali jsme: ŘSD: Výstavba kruhových objezdů v Lovosicích začne ještě letos ŘSD: Tragická dopravní nehoda na dálnici D2 stála život dálničáře Ředitelství silnic a dálnic urychlí nezbytné opravy mostů v Ústeckém kraji ŘSD: Příprava tunelu v Bílině pokračuje podle harmonogramu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.