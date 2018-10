Ředitelem divize ICT a eGovernment České pošty byl jmenován Jaroslav Hloušek

„Chci, aby Česká pošta byla dobře fungujícím spojovacím mostem mezi občany a státem. Aby na kterékoliv pobočce mohli naši zákazníci vyřídit většinu komunikace s úřady a naši zaměstnanci jim mohli kvalifikovaně poradit. To je úkol vyplývající přímo z programového prohlášení vlády. Potřebujeme pro to mít odpovídající techniku, moderní systémy a odborně zdatné zaměstnance. Věřím, že Jaroslav se svými zkušenostmi z vedení velkých IT firem dokáže Českou poštu procesem přechodu na moderní technologie provést,“ řekl Roman Knap, generální ředitel České pošty.

Jaroslav Hloušek přichází do České pošty z české IT společnosti COMINT, kde 7 let působil na pozici generálního ředitele. COMINT se specializuje na vývoj informačních systémů a systémovou integraci pro veřejnou správu na míru. Úspěšně realizoval projekty pro ministerstvo dopravy, ministerstvo spravedlnosti nebo Lesy ČR. Jaroslav Hloušek také v letech 2009 až 2010 působil jako generální ředitel české společnosti ANECT, která se zaměřuje především na kybernetickou bezpečnost a komplexní dodávky informačních a komunikačních systémů.

Zkušenosti má Hloušek také s krizovým řízením – ve společnosti Plynostav Pardubice Holding vedl úspěšnou restrukturalizaci s důrazem na rozvoj moderních technologií. Rozvoji informačních a komunikačních technologií se věnoval také ve Sdružení pro informační společnost (dnešní ICT Unie), v roce 2007 působil jako člen Rady vlády pro informační společnost.

Jaroslav Hloušek vystudoval fakultu mezinárodních ekonomických vztahů na Kyjevské státní univerzitě, kam jej po revoluci vyslala VŠE Praha. Díky tomu hovoří plynně nejenom anglicky, ale také rusky. Je ženatý a má tři děti. Ve volném čase se rád věnuje horské turistice, lyžování a svému psovi.

