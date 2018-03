Ředitelství silnic a dálnic zahajuje opravu mostů a nájezdových větví na Pražském okruhu

4. a 5. etapa

Oprava povrchu mostů 211, 212 a 213 v pravém jízdním pásu DO, po dokončení v levém jízdním pásu mosty 211 a 212 + MÚK Řepy — větev V1 (větev z dálnice D6 na DO) a V2 (větev z dálnice D6 od větve V1 na DO ve směru na Ruzyň). V příloze této TZ naleznete přehlednou situaci.

Vedení dopravy:

Pro provedení prací při opravě povrchů mostů 211, 212 a 213 vpravo bude uzavřený pravý jízdní pás dálnice DO a při opravě povrchů mostů 211 a 212 vlevo bude uzavřen levý jízdní pás dálnice DO vždy mezi přejezdy SDP v km 23,950 — 24,075 a 25,8 10— 25,930. Větve V1 (větev z dálnice D6 na dálnici DO) a V2 (větev z dálnice D6 od větve V1 na DO ve směru na Ruzyň) v MÚK Řepy budou uzavřeny po celou dobu uzavírky. Doprava bude na dálnici DO vedena mezi přejezdy SDP v km 23,950 — 24,075 a 25,8 10 — 25,930 obousměrně v levém nebo pravém jízdním pásu ve čtyřech provizorních jízdních pruzích. Protisměrné jízdní pruhy budou odděleny dočasným svodidlem.

Objízdné trasy:

Objízdné trasy za uzavřené větve V1 a V2 budou vedeny po dálnici D6 a ulici Karlovarské ve směru na Prahu, výjezdovou větví do ulice Na Hůrce a nájezdovou větví na Karlovarskou ulici a dálnici D6 ve směru z Prahy do MÚK Řepy a dále nájezdovými větvemi na dálnici DO.

Základní informace o stavbě:

Název stavby: D0 – oprava AB vozovek MÚK Třebonice a mostů 1-211, 1-212 a 1-213

Zhotovitel: SILNICE GROUP a. s., EKOSTAVBY Louny s. r. o.

Termín oprav: 23. 3. – 15. 11. (etapy 3, 4, 5, 6 a 7)

Cena díla: 133,3 mil. Kč bez DPH

Ředitelství silnic a dálnic se omlouvá řidičům za způsobené dopravní komplikace během této opravy.

Všem řidičům nabízíme k využití před jízdou stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou nonstop dostupné aktuální dopravní informace. Mohu si zde stáhnout také naši mobilní aplikaci, která vyhodnocuje dopravní situaci v reálném čase a na konkrétní trase. Pokrývá dálnice ČR, poskytuje záběry z dopravních kamer a automaticky aktualizuje informace o dopravní a meteorologické situaci. Aplikace je ke stažení zdarma pro všechny uživatele Android, iPhone i Windows Mobile. Aplikaci je možné spustit také pomocí internetového prohlížeče na adrese http://m.dopravniinfo.cz.

Řidičům je k dispozici také bezplatná dálniční asistenční služba. Asistenční služba je zajišťována pracovníky ŘSD a funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Řidiči se na asistenční službu mohou obrátit z v případě jakýchkoliv potíží, příjezd vozidla i zásah na místě, kterým bude zajištěna plynulost a bezpečnost provozu, je zcela zdarma. Dojezdový čas je do cca 20 minut. Řidiči se mohou na asistenční službu obrátit také s dotazem na aktuální dopravní situaci. Kontakt - 800 280 281.

autor: Tisková zpráva