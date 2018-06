Ředitelství vodních cest ČR: Opravdu vodní dopravu potřebujeme?

Od čtvrtka 14. června z důvodu přeplnění kapacit německá železnice na hlavním hraničním přechodu Bad Schandau nepřijímá z České republiky žádné nákladní vozy a zboží českých exportérů tak musí čekat. Pokud by byl postaven Plavební stupeň Děčín, lodě by zboží do Hamburku dovezly stejně rychle.

Od čtvrtka 14. června z důvodu přeplnění kapacit německá železnice na hlavním hraničním přechodu Bad Schandau na trati podél Labe nepřijímá z České republiky žádné nákladní vozy a v nejlepším případě vyrazí na cestu v pondělí. Jedná se tak o prakticky jedinou cestu pro nákladní vlaky z České republiky a zboží exportérů tak musí čekat.

Pokud by se náklad ve čtvrtek naložil na loď, tak v úterý už je v Hamburku. Vlakem to nyní není rychlejší, protože první vagóny vyrazí v pondělí a dříve než v úterý do cíle nedorazí. Lodě ale neplují, neboť je sucho. Když by stál Plavební stupeň Děčín, tak by byl při dnešním průtoku v Labi povolen ponor 1,40 m a lodě například s kontejnery by bezpečně pluly.

Tento příklad ilustruje, že při přetížené železniční síti na západ od našich hranic doprava zboží vodní dopravou není pomalejší a dokonce může nabídnout větší spolehlivost, pokud by byly dosaženy plavební podmínky, jak je už řadu let plánováno Plavebním stupněm Děčín.

autor: Tisková zpráva