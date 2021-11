SANEP: Koncem listopadu by volby vyhrálo ANO, ve sněmovně by lidovce vystřídali sociální demokraté

Jak vyplývá z aktuálního měření společnosti SANEP, měsíc a půl po konání letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky by nyní vyhrálo volby hnutí ANO se ziskem 27,6 %, což představuje oproti výsledku voleb nárůst o 0,5 procentního bodu. Hnutí ANO má tak i nadále jednoznačně nejsilnější voličskou základnu.

Na druhém místě by pak skončila Občanská demokratická strana v čele s nově jmenovaným premiérem Petrem Fialou, a to se ziskem 14,1 procentního bodu. Z průzkumu je patrné, že ODS, která šla do voleb v rámci koaličního uskupení SPOLU společně s TOP 09 a KDU-ČSL, je evidentně nejsilnějším článkem a hnacím motorem tohoto koaličního bloku.

Třetí pomyslnou příčku v nynějších hypotetických volbách do Sněmovny PČR by nyní obsadilo hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v čele s jejím předsedou Vítem Rakušanem, a to se ziskem 10,7 procentních bodů.

Na čtvrtém místě by nyní koncem listopadu skončila SPD pod vedením Tomia Okamury se ziskem 9,9 procentních bodů, a oproti výsledkům v říjnových volbách by si toto hnutí polepšilo o 0,3 procentního bodu.

Pátou příčku by pak obsadili Piráti se ziskem 7,6 %. Jak vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti SANEP, koaliční spojení Starostů a Pirátů v letošních říjnových volbách nebylo až tak šťastné, jako v případě koalice SPOLU. V součtu by totiž nyní obě strany získaly více hlasů, než kolik se jim podařilo dohromady v rámci koaličního bloku skutečně získat ve volbách, a to o celých 2,7 procentních bodů.

Šestou příčku by v nynějším průzkumu společnosti SANEP získala TOP 09, a to se ziskem 6,2 procentních bodů.

Na sedmém místě by v aktuálním měření skončila ČSSD se ziskem 5,1 procentních bodů. Je zřejmé, že vleklé vnitrostranické hádky a mediální přestřelky mezi jednotlivými představiteli sociálních demokratů této straně mezi jejími voliči značně uškodily, neboť je odradily jít k volebním urnám. Je však vidět, že i přesto věřili, že ČSSD do Sněmovny projde, což se nestalo, a pro mnohé voliče i příznivce této tradiční strany to bylo a je velikým zklamáním.

Jak dále vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti SANEP, nejvíce na koaličních blocích vydělali lidovci, kteří mají v současné Sněmovně 23 křesel, avšak v nynějších hypotetických volbách by se do Sněmovny PČR vůbec nedostali. Koncem listopadu by KDU-ČSL získala pouhých 4,3 procentních bodů.

Jak ukázal aktuální a první povolební průzkum volebních preferencí, utvoření koaličních uskupení přineslo velkou anomálii. Je zřejmé, že zvláště lidovci a jejich síla v dolní komoře Parlamentu České republiky rozhodně nekoresponduje s preferencemi voličů. Jejich parlamentní síla se ukazuje jako veliká bublina, ještě možná lépe vyjádřeno slovy prezidenta Miloše Zemana jako „podraz na voličích“.

Žádný jiný politický subjekt by se do Sněmovny PČR nedostal.

Tříprocentní hranici by v listopadu překročila pouze KSČM (3,8%) a hnutí Přísaha Roberta Šlachty (3,2%).

Strana zelených, jakožto strana zastoupená v Parlamentu České republiky a je tudíž součastí měření, by nyní získala pouhé jedno procento.

Výsledky šetření společnosti SANEP představují aktuální teoretické volební zisky politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně a dále stran a hnutí, které v šetření dosáhly nebo překročily v listopadu letošního roku 3 procentní hranici:

